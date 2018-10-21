НАТО: Россия виновата в выходе США из ракетного договора 1 21.10.2018, 19:36

1,251

В Альянсе заявили, что РФ с самого начала не выполняла свои обязательства по договору.

В НАТО возложили ответственность за выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию, которая не соблюдает условия договора. Об этом пишет unian.net.

"На саммите НАТО в июле союзники заявили о выполнении США условий договора, тогда как действия России по их выполнению на протяжении многих лет вызвали целый спектр сомнений", - сообщает представитель штаб-квартиры военно-политического блока.

Договор РСМД был подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году, получил название ДРСМД-87.

Соглашение не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД-87, так как Россия не придерживается его условий.

Во вторник, 2 октября, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон предупредила, что Россия должна прекратить свою программу по разработке крылатых ракет, запрещенных Договором о РСМД.