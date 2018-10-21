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Роналду – первый игрок, забивший 400 голов в топ-5 европейских лиг

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  • 21.10.2018, 19:46

84 гола знаменитый футболист забил за «Манчестер Юнайтед».

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет в матче 9-го тура серии А с «Дженоа» (1:1, второй тайм), пишет tribuma.com.

Для 33-летнего португальца этот гол стал 400-м, который он забил в топ-5 европейских лиг: 84 гола за «Манчестер Юнайтед», 311 мячей за «Реал» и 5 голов за «Ювентус». Роналду стал первым игроком в истории, достигшим этой отметки.

На втором месте форвард «Барселоны» Лионель Месси (388 голов), затем идут Джимми Гривз (366), Герд Мюллер (365), Стив Блумер (317), Дикси Дин (310).


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