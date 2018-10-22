Муж умершей в 6 роддоме Минска: Жене сказали, что она молодая и здоровая 43 22.10.2018, 14:21

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Случчанка специально приехала рожать в Беларусь и умерла, ее гражданский муж поразился циничности врачей.

31-летняя случчанка Валентина Захаревич умерла после родов в VIP-отделении 6-го роддома Минска. По информации «Кур'ера», случчанка со своим гражданским мужем жила в Москве. Но она принципиально решила рожать в Беларуси. И после рождения ребёнка пара хотела уехать в Израиль.

После родов мальчик выжил. Его назвали Давидом. А его маму случчанку Валентину Захаревич похоронили на родине — в Слуцке.

Лев, гражданский муж случчанки и отец её ребёнка, в день смерти своей возлюбленной написал заявление в Следственный комитет. О трагедии в своей семье родные Валентины молчали почти два месяца.

СПРАВКА

Валентина Захаревич в 2004 году окончила Слуцкую СШ № 8. Училась в БГУФК на факультете оздоровительной физической культуры и туризма по направлению «физическая реабилитация». Окончила вуз в 2013 году. Работала реабилитологом в больнице скорой медицинской помощи.

О подробностях самых страшных дней своей жизни Лев рассказал kp.by.

Мужчина утверждает, что беременность Валентины проходила без патологий, анализы и УЗИ, назначенные врачами, делались вовремя. Жаловалась случчанка разве что на периодически возникающую изжогу.

У пары не было детей, потому ребёнок был желанный.

Валентина работала в больнице скорой медицинской помощи реабилитологом и пара договорилась, что роддом девушка выберет сама. Она решила рожать в VIP-отделении 6-го роддома Минска. Договор был заключён на 37-й неделе беременности. Определили врача — Марию Дудко. С ней познакомились в тот же день. Тогда по результатам УЗИ было понятно, что плод крупный. Врач, посмотрев на документы, сказала, что, вероятно, нужно будет делать кесарево, но решать будет консилиум. Лев с женой решили: как врачи посоветуют, так и будет.

7 августа очередное УЗИ показало: вес ребёнка — 4600−4700 г. На консилиуме главврач роддома Наталья Одинцова сказала, что случчанка — молодая здоровая женщина. Рост Валентины был 171 сантиметр, вес до беременности — 62 кг, размер одежды «S».

В тот же день КТГ диагностировал начало схваток. Доктор начала искать свободную палату. Но потом вернулась и сказала, что схватки тренировочные, находиться в роддоме не обязательно.

Случчанке укололи обезболивающее и сказали приезжать снова, когда интервал между схватками сократится. Валентина поехала домой.

Вечером того же дня Лев приехал в Минск, Валентина почти не спала ночью, у неё болел живот. Как утверждает мужчина, доктор за эти выходные ни разу не поинтересовалась её состоянием. Лев пояснил, что они не возвращались в роддом, потому что врач сказал: должен сократиться интервал между схватками либо должны отойти воды.

В ночь с субботы на воскресенье (18−19 августа) она снова не спала из-за болей в животе. Примерно в пять утра Валентина со словами «я так больше не могу, поехали в роддом» разбудила Льва. В роддоме её приняли и сказали, родить она должна к обеду или к вечеру.

Случчанку положили в отделении патологии беременности. Лев уехал — в той палате нельзя было находиться. В течение дня он дважды приезжал в роддом, Валентина спускалась, говорила, что болит живот. С воскресенья на понедельник (19−20 августа) Валентина тоже не спала. Медсестра дала ей снотворное, но оно не помогло. Посреди ночи Валентина из-за болей в животе снова попросила помощи у медсестры. Её перевели в VIP-палату.

Льву она позвонила в пять утра. И он поехал в роддом. Около пяти часов приехала врач Мария Дудко. Валентину осмотрели и сказали, что надо ждать.

«Вспоминая недавнее интервью Натальи Одинцовой, которая говорила, что важен диалог и контакт с роженицей, хочу отметить, что Мария Дудко появилась у нас в вип-палате два раза, — рассказывает Лев. — Первый раз — когда она утром приехала в роддом, второй — когда я ей позвонил на мобильный около 12-ти со словами, что человек не может мучиться четыре дня и нужно что-то делать. Второй раз она пришла с Натальей Одинцовой».

Его жену увели в родзал. А оттуда она уже сама не вышла. Сын Валентины родился в 13.40. Акушерка позвала Льва со словами: «Папа, быстро пойдёмте смотреть малыша».

«Я спросил: „Родила?“. Ответили, что пришлось немножко помочь. После я узнал, что ребёнка тянули щипцами… — рассказывает Лев. — Пока я шёл по коридору, одна акушерка, открыв дверь в родзал, меня торопила, вторая, идя за мной, подталкивала в спину. В родзале находилось много людей. Ребёнок был белого цвета. Одинцова подхватила его на руки, сказав, чтобы я не переживал, что, возможно, это инфекция. Показала, что малыш кричит, сказала, что его нужно срочно отдавать врачам в реанимацию».

Лев ушёл после того, как ему сказали, что через два часа случчанка отойдёт от наркоза и её привезут. Через полтора часа, когда ему снова разрешили войти в родзал, он увидел её бледно-синее лицо и абсолютно синие губы. Она лежала с закрытыми глазами. Мужчине пояснили: возможно, Валентина потеряла больше крови, чем другие роженицы.

Льва вывели из родзала. «И следующая картина, которая стоит в моей голове: дверь в родзал осталась открытой — жене руками давят на грудную клетку. У неё произошла остановка сердца. Я так и не понял, почему не применили дефибриллятор?» — рассказал он.

Случчанку перевезли в операционную. В ней она находилась всю ночь. По словам медиков, околоплодные воды попали в кровь. Утром в среду, 22 августа, через два дня после рождения ребёнка, родным позвонили и сказали, что Валентина умерла. В этот же день Лев написал заявление в Следственный комитет.

«Хотел бы обратить внимание, что ни я, ни родственники Валентины не собирались придавать огласке эту историю до момента окончания проверки Следственного комитета. Но, увидев интервью Натальи Одинцовой, которая рассказывает про то, как у них всё хорошо в роддоме, я посчитал это не просто циничным, а моральным издевательством над собой, покойной супругой и её родственниками. И решил рассказать и о другой стороне медали, которую прочувствовал на собственном опыте», — рассказал Лев.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова: «Проверка по факту смерти Валентины Захаревич проводится Партизанским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета. В ходе проверки опрошены медицинские работники, родственники умершей, изъята и изучена необходимая медицинская документация, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проведение проверки приостановлено до получения результатов судебно-медицинской экспертизы, которая проводится Государственным комитетом судебных экспертиз, а также ведомственной проверки, проводимой Министерством здравоохранения».

В 6-м роддоме Минска ситуацию не комментируют.