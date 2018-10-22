«Такого «звоночка» от властей я давно не слышал» 24 22.10.2018, 15:53

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В Могилеве детские сады перевели на «хлеб и воду»?

В редакцию сайта Сharter97.org обратился читатель из Могилева:

- Добрый день. Я живу в Могилеве и у меня ребенок ходит в детский сад. Вчера выяснилось, что Ленинский отдел образования не оплатил за питание "комбинату школьного питания". В детских садах реально не знают что делать: то ли урезать порции, то ли с родителей деньги собирать. Такого "звоночка" от властей я давно не слышал.

Узнал, что где-то в среду в отделе образования Ленинского района (в райисполкоме) было совещание, куда позвали зав. детскими садами, где озвучили информацию, что исполком не заплатил поставщикам продуктов и теперь нужно выкручиваться из ситуации.

Уже в пятницу, как минимум в одном саду (ясли-сад №11) детей в старших группах перевели на питание по рецептуре ясельных групп, а это меньшие порции и более бедные по мясу. Как будет дальше пока не понятно, - пишет читатель Сharter97.org.