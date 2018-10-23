Спортсмены будут возвращать Лукашенко призы и стипендии 9 23.10.2018, 7:57

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Правительство определило, как это будет происходить.

Белорусское правительство определило порядок возмещения средств в бюджет дисквалифицированными за допинг спортсменами.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №750 от 19 октября 2018 года, сообщает pressball.by.

Согласно документу, возмещению и взысканию в республиканский бюджет подлежат денежные средства, выплаченные в соответствии с указом Лукашенко от 15 апреля 2013 г. № 190 "О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов": именные стипендии Лукашенко в сфере физической культуры и спорта; призы в денежной либо натуральной форме спортсменам, вознаграждения тренерам.

Возмещение денежных средств производится спортсменами (их законными представителями) и (или) их персоналом, которым такие денежные средства были выплачены, на основании приказа: председателя центрального совета ДОСААФ — по техническим и авиационным видам спорта; Министра спорта и туризма — по иным видам спорта.

Расчет суммы денежных средств, подлежащих возмещению и взысканию в республиканский бюджет, осуществляется согласно приложению, утвержденному этим же постановлением.

При отсутствии добровольного возмещения денежных средств Министерство спорта и туризма, ДОСААФ принимают меры по осуществлению взыскания таких средств в судебном порядке. Постановление вступит в силу 27 ноября 2018 года.