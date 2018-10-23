Принцы-бунтари 23.10.2018, 8:57

Фото: Daily News

Как похищали критиков Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия называет убийство журналиста Джамаля Хашогги в консульстве в Стамбуле серьезной ошибкой. Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мохаммед бин Салман даже выразили соболезнования, пишет bbc.com.

Друзья Хашогги в Стамбуле рассказали Би-би-си, что за несколько месяцев до исчезновения он начал чувствовать пристальное внимание саудовских властей.

За последние годы многие зарубежные критики Эр-Рияда бесследно исчезли.

В прошлом году Арабская служба Би-би-си несколько месяцев расследовала обвинения в адрес Саудовской Аравии в похищении трех принцев-диссидентов, которые жили за рубежом.

Одним из героев документального фильма Би-би-си был Халед бин Фархан, саудовский принц, который стал критиковать королевскую семью. Он запросил убежище в Германии.

"Нас, принцев-критиков королевской семьи, было четверо в Европе. Троих похитили. Остался только я", - говорит он.

Судьба всех трех пропавших принцев - Султана бин Турки, Турки бин Бандара и Сауда бин Саиф аль-Насра - до сих пор неизвестна. Саудовская Аравия отказывается от комментариев на этот счет.

Принц-видеоблоггер

Турки бин Бандар был ключевой фигурой в саудовской полиции и отвечал за охрану королевской семьи. После конфликта с родственниками из-за наследства в 2012 году он угодил в тюрьму, а когда вышел, улетел в Париж.

Принц Турки бин Бандар встречается с пакистанским министром финансов в 2003 году

Фото: Getty Images

Оттуда он начал публиковать видео с призывами к реформам в Саудовской Аравии.

Власти королевства пробовали убедить его вернуться. Один раз Турки бин Бандару звонил замминистра внутренних дел королевства Ахмед аль-Салем.

Беглый принц записал разговор и выложил его в сеть. На записи чиновник несколько раз обещает Турки безопасность, если он вернется.

Принц продолжал публиковать свои видео вплоть до июля 2015 года. А спустя некоторое время исчез.

По словам его друга, блогера Ваеля аль-Халафа, один из высших офицеров в Саудовской Аравии сообщил, что Турки находится у них.

Одна марокканская газета писала, что принц собирался вернуться во Францию после визита в Марокко, но его якобы арестовали и выдали по запросу в Саудовскую Аравию. С тех пор о нем ничего не слышно.

Вместо Каира в Эр-Рияд

Принц Султан бин Турки, который остался в Европе после лечения и стал в интервью критиковать саудовское правительство, был похищен дважды.

Первый раз его вывезли из Швейцарии в 2003 году, когда он пришел во дворец своего дяди, покойного короля Фахда бин Абдулазиза аль-Сауда.

Султана пригласил его двоюродный брат, принц Абдулазиз бин Фахд, и во время завтрака уговаривал его вернуться на родину. После того как Султан отказался, Абдулазиз вышел, а в комнату ворвалась группа мужчин в масках. Они избили принца, вкололи ему снотворное, отвезли в аэропорт Женевы и посадили в частный самолет, который доставил его в Саудовскую Аравию.

После нескольких лет тюрьмы и домашнего ареста в 2010 году Султану бин Турки разрешили снова выехать на лечение, на этот раз в Бостон.

Оттуда принц начал судиться со своей родней, подав в швейцарский суд жалобу, в том числе на двоюродного брата Абдулазиза. По словам адвоката Султана, Клайда Бергштрессера, швейцарские власти не проявили большого интереса к делу. Но именно из судебных документов мы знаем подробности первого похищения.

В январе 2016 года Султан решил полететь к своему отцу в Каир. Несмотря на сложную историю взаимоотношений с Эр-Риядом, принц согласился отправиться в путь со своей свитой из 18 человек на самолете, который ему предложило консульство Саудовской Аравии.

Вместо Каира самолет полетел в Эр-Рияд. По рассказам бывших на борту людей из свиты Султана, когда они приземлились, им приказали не вставать со своих мест.

"Мы выглянули из окна и увидели вооруженных людей, которые окружают самолет".

Солдаты вытащили принца из салона, он кричал и просил связаться с посольством США. С тех пор о нем не было никаких новостей.

Медиков и телохранителей Султана отвезли на виллу и взяли под охрану, где держали три дня без паспортов и телефонов. Затем перед ними извинились "за неудобства" и разрешили покинуть страну.

Третий принц-бунтарь

Примерно в то же время, что и принц Турки, исчез еще один член королевской семьи - Сауд бин Саиф аль-Наср.

Сауд бин Саиф аль-Наср

Он жил в Италии. В 2014 году начал в "Твиттере" критиковать монархию. Сауд призывал привлечь к ответственности саудовских чиновников, которые поддерживали свержение тогдашнего египетского президента-исламиста Мохаммеда Мурси.

В 2015 году Сауд публично поддержал анонимные письма другого принца о свержении короля Салмана.

В сентябре он написал: "Я призываю превратить содержание этих писем в волну народного давления". Это был его последний твит.

По версии последнего из оставшихся в Европе принцев-диссидентов Халеда бин Фархана, Сауда завлекли на бизнес-переговоры с неким российско-итальянским инвестором, и он отправился из Милана в Рим.

"Прилетел частный самолет от этой компании и забрал Сауда. Но самолет приземлился не в Риме, а в Эр-Рияде. Саудовская разведка спланировала всю эту операцию", - говорит Халед.

Халед бин Фархан - единственный саудовский принц-диссидент, оставшийся в Европе

По его словам, саудовская власть "стала более диктаторской и проводит все больше арестов".

"Они посадили в тюрьму 99% тех, кто, как они думали, может начать выступать с критикой. Преследование зарубежных диссидентов усилилось".

Теперь и журналисты?

В прошлом году Джамаль Хашогги уехал из Саудовской Аравии в добровольную ссылку. Он приехал в Стамбул и готовился к свадьбе со своей турецкой невестой.

Режиссер Ияд эль-Хаджи снимал фильм про Хашогги перед его похищением. По словам эль-Хаджи, Хашогги несколько раз в интервью повторил, что он лоялен королю и наследному принцу Саудовской Аравии.

"Но он также сказал - дословно, - что Эр-Рияд относится к нему так, как будто он готовит убийство короля".

Последний год Хашогги писал для Washington Post про устроенную наследным принцем Мохаммедом бин Салманом волну арестов других принцев.

Фото: AFP

Журналист Аззам Тамини говорит, что его друг Джамаль Хашогги не хотел быть оппозиционером, не хотел смены режима или революции в Саудовской Аравии.

"Все, чего он хотел, - это немного больше международного давления на бин Салмана, чтобы он перестал делать то, что делает".

За день до своего исчезновения Хашогги опубликовал в "Твиттере" фотографию экономиста Эссама аль-Замиля, которого арестовали год назад.

Друзья Хашогги говорят, что он воспринял этот арест очень эмоционально и говорил, что репрессии стали невыносимыми.

Последняя статья журналиста в Washington Post, опубликованная после его убийства, была о свободе слова в арабском мире. Хашогги заплатил самую высокую цену за эту свободу.