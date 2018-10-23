Лариса Щирякова: Меня удивляет насколько непрофессионально работают милиционеры 3 23.10.2018, 10:53

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Андрей Медведев

Фото: Лариса Щирякова

На журналиста - фрилансера составили протокол за то, что попал в кадр.

В Речице в отношении журналиста - фрилансера Андрея Медведева был составлен протокол об административном правонарушении (ст.22.9 КоАП РБ - «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ»), пишет гомельская «Весна».

Журналиста обвиняют в изготовлении сюжета «Давление за опубликованное видео?» для телеканала «Белсат» про жителя Речицы Дениса Барсукова, который имел конфликт в поликлинике с врачом, снял его на видео, выложил в соцсети "Одноклассники". Ролик имел огромное количество просмотров, его активно обсуждали пользователи. После этого на жителя Речицы началось давление со стороны правоохранительных органов.

"В протоколе просто утверждения, - комментирует Андрей Медведев, - что я какого-то там числа (когда материал с сюжетом появился на сайте «Белсата») находился у дома № 24 по улице Калинина в Речице и снял при этом видеосюжет. Таким образом, я как бы и совершил правонарушение, предусмотренное частью 2 ст. 22.9 КоАП. Правда, какое конкретно - не написано. Там в то ч. 2 ст. 22.9 перечислено аж четыре правонарушения. Что конкретно мне вменяется нахождением на улице Калинина 13.09.2018 г. (чего, на самом деле в эту дату, не было) - в протоколе не упомянуто».

Андрей Медведев (справа)

Это первый протокол по ст. 22.9 в отношении журналиста - фрилансера.

"Меня удивляет насколько непрофессионально работают милиционеры, - говорит журналистка - фрилансер Лариса Щирякова, которую свыше 20 раз привлекали к ответственности по ст. 22.9. - Я имею достоверную информацию, что они даже не опросили главного героя сюжета Дениса Барсукова. Не спросили, брал ли у него Андрей Медведев интервью. Когда милиционеры собирают доказательную базу против меня, они всегда опрашивают людей, которые были в сюжете. Здесь же только на основании того, что Андрей был в кадре с героем сюжета, его обвиняют в изготовлении этого материала для телеканала Белсат. Но, ничего удивительного для меня нет. Это продолжение целенаправленной политики властей для запугивания журналистов - фрилансеров, особенно тех, кто сотрудничает с зарубежными СМИ».

Лариса Щирякова

Фото: Андрей Паук

По статье 22.9 КоАП РБ «незаконное изготовление продукции СМИ» в течение 2018 года уже привлечены к ответственности свыше 20 журналистов - фрилансеров, большинство из них по несколько раз (журналистку Ольгу Чайчыц и Константина Жуковского привлекли к ответственности свыше 10 раз в течение года). Общая сумма штрафа составила свыше 30 тысяч евро.