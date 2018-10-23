Названы лучшие сериалы осени 1 23.10.2018, 11:54

Список составили кинокритики.

Новый телевизионный сезон обещает стать отличным для любителей сериалов. Помимо перезапусков многосерийных историй прошлых лет свет увидят несколько интересных новинок. Кинокритики портала USA Today (перевод - 360tv.ru ) составили список из 10 новых сериалов, которые лучше не пропустить этой осенью.

История преследования незнакомой девушки менеджером книжного магазина в исполнении Пенна Бэджли и Элизабет Лэил стартует 9 сентября. Сериал получил название «Ты». Это рассказ о неразделенной любви, перерастающей в одержимость.

Мини-сериал «Маньяк», который выпустит 21 сентября Netflix, посвящен истории двух молодых людей. Они стали испытателями лекарства с неожиданными эффектами. Фармацевтический препарат создал весьма эксцентричный доктор, пообещавший вылечить любое психическое заболевание.

Не обошлось и без гигантов киноиндустрии. Showtime представит проект «Побег из Даннеморы». Сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает о побеге из тюрьмы осужденных на пожизненный срок преступников Ричарда Мэтта и Дэвида Суэта. Помогала им в этом работница учреждения, которую сыграла Патрисия Аркетт.

HBO решил порадовать своих зрителей семейной комедией с вернувшейся на телевизионный экран Дженнифер Гарнер. Это история супружеской пары, где жена решила отметить 45-летие мужа выездом на природу. Но никто не ожидал, что весь поход превратится в кошмар.

Также в списке сериалов, которые критики рекомендовали к просмотру «Манифест» — о пассажирах самолета, которые после приземления узнали, что на земле прошло пять лет. Перезапуски «Зачарованных» и «Мерфи Брауна», новая версия похождений ведьмы Сабрины под названием «Леденящие душу приключения». Из новинок также ожидаются триллер «Маленькая барабанщица» о британской актрисе, завербованной израильской разведкой; и драматическая комедия «Миллион мелочей».