Сергей Ковальчук: Как будто один Дуайер виноват в поражениях минского «Динамо» 23.10.2018, 22:38

Министр спорта Беларуси прокомментировал антирекордную серию поражений минчан в КХЛ.

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук высказался о ситуации в минском «Динамо», которое выдало антирекордную серию поражений в КХЛ, передает «Трибуна».

– Как будто виноват в том, что минское «Динамо» проигрывает, один Дуайер. Если у нас есть в Беларуси специалисты его уровня, то они бы, наверное, уже давно показали бы результаты, которые мы хотим видеть: «Динамо» в плей-офф и так далее. Но извините меня, мы же за эти годы с минским «Динамо» никуда далеко не прошли. Только первый раунд плей-офф. И в первом раунде мы вылетали. Нигде ж еще не боролись.

– Дело не в тренере.

– Я думаю, что нет. Может, что-то в самой команде, в коллективе. Надо глубже во всем этом разбираться. Мне Дуайер как функционер симпатичен. Понятно, что нету результата, который ждет страна. Но я думаю, что он будет, – сказал Ковальчук в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Напомним, минское «Динамо» повторило свой антирекорд по поражением, проиграв девять матчей подряд в регулярном чемпионате.