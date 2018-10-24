Дмитрий Полиенко – на свободе 3 24.10.2018, 7:40

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Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Бывший политзаключенный едет в Минск.

«Политзаключенный Дмитрий Полиенко - на свободе! Едет в Минск», - сообщил корреспондент Charter97.org.

Из Бобруйской колонии Дмитрия Полиенко под конвоем вывезли на вокзал и посадили на поезд на Минск, чтобы сорвать встречу с родственниками и друзьями.

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании «Критическая масса», которое проходило 29 апреля 2016 года в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел») и частью 2 статьи 343 УК.. Дмитрий Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активист был направлен в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком в 1,5 года.

22 августа 2017 года Amnesty International признала Дмитрия Полиенко узником совести.