Свадебное ДТП в Слуцке: милиционер превысил скорость 24.10.2018, 8:41

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Два независимых эксперта прокомментировали аварию.

Сотрудник ГАИ и мастер по вождению одной из местных автошкол посмотрели видео аварии возле медколледжа и высказали свое мнение. Имена экспертов изменены по их просьбе, пишет kurjer.info.

Контекст

В Слуцке жених «столкнулся» с милиционером и попрыгал на его машине. Видео ДТП в Слуцке.

Свадебное ДТП у медколледжа в Слуцке. Жених и милиционер были знакомы и враждовали.

Напомним, свадебный кортеж ехал в ЗАГС. До росписи оставалось 15 минут. В первой машине был жених, во второй — его невеста. После аварии жених вышел из машины и попрыгал на авто сотрудника милиции. Теперь ему грозит уголовное наказание за хулиганство.

Михаил, сотрудник Госавтоинспекции (Минская область):

«В этой ситуации водитель машины Saab нарушил только один пункт — часть 2 или 3 статьи 18.13 КоАП РБ.

Часть 2 — это превышение установленной скорости движения на 20−30 километров в час. Штраф за это — от 24, 50 до 73, 50 рублей. Часть 3 — превышение скорости на 30 и более км в час. За это уже штрафуют на сумму — от 73,50 до 245 рублей. Чтобы точно определить, какая часть, нужно измерить скорость водителя Saab.

Что касается опережения авто Saab свадебного кортежа, то здесь нарушений нет. Опережение по правой полосе разрешено Правилами дорожного движения.

Свадебный кортеж нарушил как минимум два пункта Правил.

Первый пункт — часть 5 статьи 18.14. Водитель BMW неправильно перевозил пассажиров. На видео видно, как человек высовывается из люка автомобиля. За это могут назначить предупреждение или штраф до 98 рублей.

Второй пункт — часть 7 статьи 18.14. Это значит, что водитель нарушил правила маневрирования. За это ему могут дать либо предупреждение, либо штраф от 24, 50 до 122, 50 рублей.

Мертвая зона, про которую говорили участники ДТП, это когда в боковом зеркале водитель не видит определенный участок дороги. Из-за этого часто происходят аварии. В этом случае можно установить дополнительные зеркала на машину. А в современных авто есть функция контроля мертвых зон. Камеры фиксируют машину сбоку, и когда есть помеха, на боковом зеркале загорается индикатор.

В любом случае вину водителей определит ГАИ.

Эту аварию удалось бы избежать, если бы Saab не превысил скоростной режим, а водитель BMW посмотрел направо перед маневром. Он должен был пропустить машину, которая совершала обгон или опережение".

Кирилл, мастер по вождению автошколы:

«На видео видно, что водитель машины Saab превысил скорость. Если свадебный кортеж ехал со скоростью 30 километров в час, то Saab — не меньше 50.

Несмотря на то, что Saab ехал, нарушая установленный скоростной режим, водитель BMW был обязан уступить ему дорогу при перестроении. То, что Saab попал в слепую зону, не оправдывает водителя BMW.

В ДТП виноват тот, кто перестраивался и не уступил дорогу другому автомобилю. Действия со стороны водителя Saab ГАИ расценит, как участие в дорожном движении с превышением скорости. За это ему дадут штраф. А водитель BMW будет наказан за то, что неправильно выполнял маневрирование.

Если говорить сухо и без эмоций, то ДТП можно было избежать, если бы машина слева уступила дорогу Saab".