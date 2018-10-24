Дмитрий Полиенко: Буду продолжать борьбу с диктатурой 24.10.2018, 11:52

Дмитрий Полиенко

Фото: «Радыё Свабода»

Бывший политзаключенный призвал к смелости в отстаивании своих прав.

Сайт Charter97.org поздравил с освобождением политзаключенного Дмитрия Полиенко, который сегодня вышел из Бобруйской колонии и задал ему несколько вопросов.

- Какие у вас впечатления от Бобруйской колонии? Что запомнилось больше всего? Можно ли говорить о давлении администрации на политзаключенных?

- Если говорить о впечатлениях, то они не очень. Со стороны администрации колонии было повышенное внимание. Они делали разные пакости, например, не пропускали письма, за два года ни разу не дали мне сходить на длительное свидание с отцом. Постоянно устраивали провокации.

Например, меня закрывали в штрафном изоляторе (ШИЗО) и бросали в одну камеру с неонацистом, зная, что я придерживаюсь антифашистских взглядов. Вероятно, думали, что мы будем конфликтовать. Но обошлось.

- Что помогло вам выдержать двухлетний срок, несмотря на провокации администрации колонии? Какие формы поддержки имели для вас наибольшее значение?

- Помогла общественная солидарность. Особенно хочу выделить поддержку друзей, соратников, оппозиционных сил, правозащитников, публикации в независимых СМИ. Именно благодаря всем этим факторам за два года администрации колонии не удалось меня «задушить».

- Когда о человеке пишут независимые СМИ, к нему приходит большое количество писем – вызывает ли это уважение у других заключенных? Важно ли это для человека, который попал в тюрьму?

- Знаете, для моих сокамерников такая масштабная солидарность была очень необычной. Отмечу, что многие разделяли и поддерживали мои взгляды. Почти все критиковали действующую власть. Точно могу сказать, что не встретил за решеткой ни одного человека, который бы сказал, что «я - за Лукашенко».

- Помогло ли вам официальное признание узником совести? Как статус политзаключенного сказывается на условиях нахождения в колонии?

- Я считаю, что очень важно – чтобы человека официально признавали политзаключенным. Мне это помогло. Коротко говоря, у меня была угроза «раскрутки» срока по статье «неповиновение», но статус политзаключенного не дал администрации этого сделать.

- Чем вы собираетесь заниматься на свободе?

- В самое ближайшее планирую встретиться с родственниками, близкими, друзьями. А дальше – буду продолжать борьбу с диктатурой и всей этой системой. Будем добиваться освобождения других политзаключенных.

- Что бы хотели сказать нашим читателям, которые следили за вашей судьбой и сегодня читают о вашем выходе на свободу?

- Я хотел бы всех поблагодарить, передать огромный привет и сказать: не бойтесь отстаивать свои права!