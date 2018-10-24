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Фоторепортаж: Как друзья и соратники встречали Дмитрия Полиенко

  • 24.10.2018, 12:38
Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенный вышел на свободу из исправительной колонии № 2 в Бобруйске.

Фоторепортаж подготовило «Радыё Свабода».

24 апреля в 7 утра Дмитрий Полиенко позвонил подруге Марине Носенко из бобруйского вокзала и сказал, что через 3 часа будет в Минске. На минском железнодорожном вокзале политзаключенного встречали друзья и соратники, а также журналисты.

За решеткой Полиенко пробыл более полутора лет, был осужден за «насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» и частью 2 статьи 343 УК..

Фото: «Радыё Свабода»

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