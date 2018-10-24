Лучшие фильмы с легендарной Дженнифер Энистон 2 24.10.2018, 14:00

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Она навсегда вошла в историю как исполнительница роли Рейчел Грин в телесериале «Друзья».

Королева комедий и мелодрам — веселая и обаятельная Дженнифер Энистон. Фильмы с ее участием настолько популярны, что народная любовь к актрисе исчисляется миллионной аудиторией. Сайт nur.kz рассмотрел, какие киноработы стали лучшими в карьере Энистон.

Дженнифер навсегда вошла в историю как исполнительница роли Рейчел Грин в телесериале «Друзья». Этот проект принес ей премии «Эмми» и «Золотой глобус». Но и после ошеломительного успеха актриса не сдает позиций. Энистон стала одной из высокооплачиваемых актрис в Голливуде.

Вот лучшие фильмы с Дженнифер Энистон:

«Брюс Всемогущий» (2003)

Фантастическая комедия «Брюс Всемогущий» собрала почти $500 миллионов в прокате. Энистон сыграла подругу главного героя — Грейс Коннелли, которой порядком надоели детские выходки бойфренда.

Это история о неудачнике Брюсе Нолане. Парень работает журналистом и создает интересные сюжеты. Дома его ждет подруга, которая любит и ценит Брюса. Но герой не чувствует себя счастливым.

Нолан жаждет повышения до телеведущего, однако в его жизни начинается черная полоса. Жалуясь на судьбу, журналист обвиняет в неудачах Бога. Услышав жалобы Брюса, Господь передает обязанности простому смертному.

Потрясающий дуэт Дженнифер Энистон и Джима Керри («Настоящее преступление») никого не оставит равнодушным. Второстепенные роли в фильме исполнили: Морган Фримен («Иллюзия обмана 2»), Филип Бейкер Холл («Пингвины мистера Поппера»), Стив Кэрелл («Битва полов»), Кэтрин Белл («Все по новой»).

«А вот и Полли» (2004)

Легкая комедия режиссера Джона Гамбурга наполнена искрометным юмором. Дженнифер перевоплотилась в веселую и эксцентричную подругу детства Рубена Феффера — Полли.

Скромный и педантичный Рубен наслаждается медовым месяцем на островах. Неожиданно мужчина застает новобрачную в объятиях инструктора по дайвингу. Его жизнь рушится, он возвращается домой.

Вскоре Феффер встречает давнюю знакомую Полли. Несмотря на разные вкусы и характеры, герой влюбляется в подругу детства. Есть ли у отношений будущее?

Фильм стоит посмотреть, чтобы насладиться прекрасной актерской игрой молодых Дженнифер Энистон и Бена Стиллера («Статус Брэда»). Кроме главных героев в картине снялись: Филип Сеймур Хоффман («Самый опасный человек»), Дебра Мессинг («Везунчик»), Алек Болдуин («Париж подождет»), Мишель Ли («Тихая пристань»), Кевин Харт («Джуманджи: Зов джунглей»).

«Цена измены» (2005)

Напряженный триллер показывает, как может измениться жизнь всего за один день. Эта киноработа позволила Дженнифер Энистон открыть новые грани таланта и проявить себя в качестве драматической актрисы.

Чарльз Шайн — обычный рекламный служащий. Каждый его день проходит одинаково: работа, дом, семья. Но все меняется, когда мужчина случайно встречает в поезде очаровательную Люсинду.

Невинный флирт превращается в страсть — Чарльз решается на измену. Вот только каждое решение имеет последствия.

Партнером Энистон в фильме стал Клайв Оуэн («Анон»). Также в картине участвовали: Венсан Кассель («Мир принадлежит тебе»), Мелисса Джордж («Готика»), Том Конти («Уличные танцы 2»).

«Развод по-американски» (2006)

Комедийная мелодрама раскрывает историю молодой семьи. Пару Брук и Гери сыграли Дженнифер Энистон и Винс Вон («По соображениям совести»). Муж и жена больше не могут быть вместе. По обоюдному согласию они подают на развод.

Однако не все так просто, когда есть общая жилплощадь. Никто из супругов не желает первым покидать семейное гнездышко. Начинается настоящая война, где все средства хороши. Вскоре Гери и Брук понимают, что стоит попытаться спасти брак. Смогут ли они восстановить отношения?

В фильме можно увидеть таких актеров: Джой Лорен Адамс («Такая разная Тара»), Коула Хаузера («Превосходство»), Джона Фавро («Детство Шелдона»), Джейсона Бейтмана («Новогодний корпоратив»).

«Марли и Я» (2008)

Семейная комедия основана на книге Джона Грогана. В этот раз Энистон предстала в дуэте с Оуэном Уилсоном («Зачинщики»).

Трогательный фильм повествует о семейной паре — Дженни и Джоне. Вскоре после свадьбы молодожены заводят собаку, чтобы проверить, готовы ли они к ребенку. Так в доме появляется невыносимый лабрадор Марли, который совершенно не поддается дрессировке.

Пес становится свидетелем разных жизненных этапов героев — от карьерного роста до рождения детей. Марли заставляет Джона и Дженни переосмыслить многие моменты, понять истинные ценности.

Также в картине сыграли: Эрик Дэйн («Серая леди»), Алан Аркин («Уйти красиво»), Кэтлин Тёрнер («Идеальная семья»), Хейли Хадсон («Пакт 2»), Хейли Беннетт («Спасибо за вашу службу»).

«Любовь случается» (2009)

Дженнифер Энистон хороша не только в комедиях. Актриса трогательно и органично перевоплотилась в драматическую героиню, которая помогает мужчине найти в себе силы жить дальше.

Берк недавно овдовел. Теперь он видит свое призвание в том, чтобы донести людям посыл — на смерти близкого человека своя жизнь не заканчивается. Переживания он изливает на страницы книги, а во время презентации знакомится с Элоизой.

Девушка заставляет мужчину по-другому взглянуть на вещи и принять тот факт, что любовь случается, даже когда ее уже не ждешь.

Энистон делила съемочную площадку с такими артистами: Аароном Экхартом («Падение Лондона»), Сашей Александр («Обещать — не значит жениться»), Мартином Шином («Свалка»).

«Притворись моей женой» (2011)

Замечательная комедийная мелодрама режиссера Денниса Дугана принесла Энистон премию MTV 2012 как лучшей актрисе.

В центре сюжета — Дэнни Маккоби. Парень собрался жениться, но вдруг узнал, что невесту привлекают в нем только деньги. Чувствуя себя неудачником, Дэнни отправляется в бар, где знакомится с девушкой. На ходу он придумывает историю о жене-наркоманке и целом выводке детей.

Прошло 20 лет. Дэнни стал пластическим хирургом, но все также использует басню для знакомства с девушками.

Однажды его новая пассия Палмер предлагает встретиться с предполагаемой женой. В растерянности Дэнни просит свою ассистентку Кэтрин притвориться ненормальной супругой. Вскоре мужчина понимает, что чувства к Кэтрин выходят за рамки рабочих отношений.

Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон прекрасно сыграли экс-супругов. Хотя фильм не оценили критики, зрителям комедия пришлась по вкусу.

Второстепенный актерский состав тоже не подкачал. В картине снялись: Николь Кидман («Разрушитель»), Бруклин Деккер («Случайные связи»), Ник Свардсон («Папа-досвидос»), Бэйли Мэдисон («Незнакомцы: Жестокие игры»).

«Несносные боссы» (2011)

Дженнифер Энистон появилась в фильме в необычном амплуа навязчивой и агрессивной начальницы, которая пытается соблазнить своего ассистента.

Друзей Ника, Чарли и Джейсона связывает общая проблема. Парням надоело работать на несносных боссов. Сколько можно терпеть сверхурочные часы, вечное недовольство и сексуальное домогательство? Подчиненные серьезно настроены отомстить своим начальникам.

В роли подавленных работников предстали Джейсон Бейман («Ночные игры»), Чарли Дэй («Битва преподов») и Джейсон Судейкис («Разрешение»). А навязчивых боссов вместе с Энистон сыграли Колин Фаррелл («Роковое искушение») и Кевин Спейси («Клуб миллиардеров»).

«Мы — Миллеры» (2013)

В этой комедии с Дженнифер Энистон полно неожиданных поворотов. Комедийный сюжет граничит с экшеном, а актриса предстала в новом амплуа. Хотите посмотреть на Джен в роли стриптизерши?

Мелкий наркодилер Дэвид задолжал крупную сумму криминальному авторитету. У него есть один способ выжить — согласиться на отчаянную авантюру. Дэвиду нужно перевезти автобус марихуаны из Мексики в США.

Чтобы не вызвать подозрений у полиции, мужчина нанимает фиктивную семью. Вместе со стриптизершей Роуз и двумя непутевыми подростками наркодилер отправляется в путешествие.

В фильме Энистон снялась с такими актерами: Джейсоном Судейкисом («Сила воли»), Эммой Робертс («Нерв»), Уиллом Поултером («Новорожденный»).

«Укради мою жену» (2013)

Экранизация романа Элмора Леонарда от режиссера Дэниэла Шэхтера получила положительные отзывы критиков. Дженнифер Энистон предстала перед зрителями в образе хладнокровной и мстительной женщины Микки Доусон.

Двое сообщников решили подзаработать и украли Микки Доусон — жену крупного бизнесмена. Однако никто не спешит давать за женщину выкуп, а ее муж совершенно не убит горем. Тогда обиженная Микки берет ситуацию под свой контроль, а несчастные похитители обязаны исполнять все указания.

В проекте задействованы: Айла Фишер («Шпионы по соседству»), Тим Роббинс («Идеальный день»), Джон Хоукс («Преступление в маленьком городке»), Уилл Форте («Нелепая шестерка»).

Смотрите и наслаждайтесь великолепными фильмами с участием голливудской актрисы. Вскоре выйдет новая романтическая комедия, где в главных ролях снимутся Брэд Питт и Дженнифер Энистон. По заявлениям создателей картины, они не будут играть влюбленную пару. С нетерпением ждем новых работ красивой и талантливой актрисы.