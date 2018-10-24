Саудовские чиновники не разрешили обыскать колодец в консульстве в Стамбуле 7 24.10.2018, 16:14

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Фото: AFP

Ранее заявлялось, что тело журналиста находится именно в колодце на территории консульства.

Власти Саудовской Аравии не позволили турецкой полиции обыскать колодец в саду саудовского генконсульства в Стамбуле в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщило государственное турецкое агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Турецкие правоохранители ранее совместно с саудитами провели обыски в консульстве и в резиденции генерального консула. Хашшоги исчез в здании генконсульства 2 октября, после этого его никто не видел.

Председатель турецкой оппозиционной партии "Родина" Догу Перинчек накануне заявил, что фрагменты тела убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги нашли в колодце на территории генконсульства в Стамбуле. Официально эта информация не была подтверждена.