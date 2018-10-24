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Как оценивают реставрацию старого замка в Гродно польские ученые

  • 24.10.2018, 16:24

Недавно город над Неманом посетила делегация польского Министерства культуры.

Старый королевский замок  в Гродно помнит в своих стенах   короля Польши и  великого  князя Литвы Стефана Батория. Здесь останавливались видные деятели истории польско-белорусского прошлого. Неслучайно поэтому среди историков и архитекторов соседней с Беларусью страны велик интерес к процессу восстановления старинного замка, пишет litvin.pl.

Недавно город над Неманом посетила делегация польского Министерства культуры и национального наследия. Гости знакомились с ходом и методами проведения реставрационных работ, побывапи на площадке. Во время встречи с гродненскими коллегами они обсуждали будущее сотрудничество в сфере сохранения культурных ценностей.

Сегодняшнюю реконструкцию польские гости тактично называют масштабной. Заведующий отделом Министерства культуры и национального наследия Республики Польша Михал Михальски отмечал, что «… работы, которые ведутся здесь белорусской стороной вызывают большой интерес в Польше. Заинтересована не только общественность, но и средства массовой информации. В министерство культуры и народного наследия также обращались польские парламентарии, которые заинтересовались проводящимися здесь работами».

Главный архитектор проекта проектной мастерской № 1 предприятия «Гродногражданпроект» Олег Шимбарецкий в интервью гродненской прессе вспомнил, что  польские власти оказывают поддержку в восстановлении и сбережении архитектурного наследия Гродненщины.

Например, польский Минкульт выделял финансы для консервации главного алтаря в Фарном костёле. Поляки помогают  также  законсервировать здание гродненского лямуса.

Польские эксперты  высказывали уверенность в том, что им в недалеком будущем будет предоставлена возможность участия в консультациях при реставрации объектов старины на территории Беларуси. У польских ученых достаточно материалов и знаний для такой компетентной поддержки белорусских проектов.


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