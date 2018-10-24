Обманутые клиенты турфирмы: Приехали в киевский аэропорт, оказалось - такого рейса в Египет нет! 1 24.10.2018, 17:40

2,680

В Витебске директор турфирмы сорвала отдых нескольким десяткам человек.

- Моя мама с мужем еще в феврале забронировали поездку в Египет на август. Оплатили в рассрочку. Приехали в аэропорт в Киев, и оказалось, что такого рейса на Египет, на который турфирма якобы забронировала билеты, просто не существует! Мама расстроенная позвонила мне, я связался с отелем, в котором они должны были отдыхать, выяснил, что и там номер не бронировался, - рассказывает kp.by Александр.

В тот же день его мама с супругом вернулись домой. Отпуск был испорчен. Деньги за несостоявшуюся поездку - более $1000 - директор турфирмы Елена Л. вернула недели через две и даже подсказала маме Александра, как написать претензию на компенсацию морального вреда. А потом исчезла - перестала отвечать на звонки, в офисе ее застать не получилось.

Александр представляет свою маму в группе в вайбере, где собрались люди, которым витебская турфирма «Лакоста Тур» таким же образом сорвала отдых. Кому-то деньги вернули, кому-то нет. Люди недоумевают - большинство с «Лакостой» отдыхать ездили не первый год, рекомендовали эту фирму знакомым. Многие пострадавшие вообще с Еленой дружили или были хорошими знакомыми.

- Мы с Еленой знакомы более двадцати лет, в школе вместе учились, в лагере отдыхали, - рассказывает Рената. - У нас много общих знакомых. Летом хотели слетать всей семьей в Грецию. Тур забронировали еще в декабре, сразу оплатили половину стоимости, в апреле другую половину. Получили на всю семью - двоих взрослых и двоих детей - шенген. Лететь должны были 12 июня рано утром из Вильнюса. А тут опаньки, звонит Елена и говорит, что рейс отменен и предлагает вылет 16 июня из Минска. Я нашла на сайте вильнюсского аэропорта наш рейс в расписании, оказалось, никто его не отменял. Елена объяснила, мол, литовцы полетели, а белорусов не взяли. Мы согласились лететь из Минска, 16 июня приехали в столицу, но нам снова позвонила Елена и сказала, что нас опять не берут на борт. Объяснила: «Так бывает!» - и снова начала предлагать другие даты вылета, другие аэропорты, другие страны.

Рената, младшему ребенку которой полтора года, дальше испытывать судьбу отказалась. Да и у мужа было всего две недели отпуска. Супруги решили проверить выданный им номер заявки, и оказалось, что он числится за другим человеком в другом направлении. Время, запланированное на отдых, им пришлось потратить на то, чтобы вернуть свои деньги. Теперь Рената собирается потребовать от турагентства компенсацию морального вреда.

Несколько клиентов «Лакоста Тур» уже обратились в правоохранительные органы.

- В органы внутренних дел поступило 9 заявлений от клиентов туристической компании о непредоставлении им оплаченных услуг туристического характера. Проводится проверка, выясняется, производила ли компания оплату туроператорам и на что были потрачены полученные от клиентов средства, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. - Правовая оценка действиям директора туристической компании будет дана уже по результатам проверки.

После того как поднялась шумиха в социальных сетях, Елена назначила встречу нескольким пострадавшим. Отдала «все, что было» - шесть тысяч долларов. Этого хватило, чтобы компенсировать половину стоимости несостоявшихся поездок четверым. Пообещала рассчитаться со всеми. Почему женщина так поступила с постоянными клиентами, она не объяснила. Пострадавшие, многие из которых хорошо знают Елену, сейчас обсуждают разные версии. Одни предполагают, что женщина влезла в долги, когда справляла свадьбу.

- Говорят, несколько месяцев назад кто-то остался недоволен поездкой и потребовал 100% компенсации, да еще и возмещения морального вреда. Сумма была большая, она ее из денег других клиентов отдала. А потом все понеслось , как снежный ком, - рассказывают другие.

Дозвониться Елене, чтобы прояснить ситуацию, не удалось - ее телефон не выключен, но трубку не берет.

Два года назад в Витебске также разразился туристический скандал - выяснилось, что директор одной турфирмы несколько лет присваивала деньги клиентов. Тогда дело дошло до суда, женщину осудили на 7 лет лишения свободы.