Дирекция Европейских игр планирует закупить три портрета Лукашенко за 1500 рублей

Дирекция Европейских игр планирует закупить три портрета Лукашенко за 1500 рублей9
- 24.10.2018, 18:12
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Портреты диктатора указаны и в планах закупки Министерства спорта.
На сайте государственных закупок icetrade.by появились заказы на предстоящие Европейские игры-2019, передает «Трибуна».
Фонд Дирекции Европейских игр собирается закупить три портрета правителя Беларуси на сумму 1500 белорусских рублей, а Министерство спорта и туризма Беларуси – два устройства для защиты государственных секретов за 9000 белорусских рублей.
Газета «Наша Нiва» обратилась к пресс-секретарю Дирекции Евроигр Евгении Никитиной, которая пояснила, что в настоящий момент портреты диктатора не приобретались и в «ближайших планах приобретения нет».
Выходит, что каждый портрет Александра Лукашенко обойдется Дирекции в 500 рублей. Что это за портреты, в каких материалах и на каком носителе они должны быть исполнены, в пресс-службе объяснить не смогли.
Добавим, что портреты диктатора указаны и в планах закупки Министерства спорта. Однако суммы отличаются в меньшую сторону. Пять портретов правителя министерство предполагает купить всего за 100 рублей. То есть по 20 рублей за портрет.
II Европейские игры пройдут в Минске летом 2019 года. Первоначально соревнования планировались в Нидерландах, но в последний момент эта страна отказалась от проведения. Было решено перенести состязания в Минск.