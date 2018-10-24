Дирекция Европейских игр планирует закупить три портрета Лукашенко за 1500 рублей 9 24.10.2018, 18:12

2,263

Портреты диктатора указаны и в планах закупки Министерства спорта.

На сайте государственных закупок icetrade.by появились заказы на предстоящие Европейские игры-2019, передает «Трибуна».

Фонд Дирекции Европейских игр собирается закупить три портрета правителя Беларуси на сумму 1500 белорусских рублей, а Министерство спорта и туризма Беларуси – два устройства для защиты государственных секретов за 9000 белорусских рублей.

Газета «Наша Нiва» обратилась к пресс-секретарю Дирекции Евроигр Евгении Никитиной, которая пояснила, что в настоящий момент портреты диктатора не приобретались и в «ближайших планах приобретения нет».

Выходит, что каждый портрет Александра Лукашенко обойдется Дирекции в 500 рублей. Что это за портреты, в каких материалах и на каком носителе они должны быть исполнены, в пресс-службе объяснить не смогли.

Добавим, что портреты диктатора указаны и в планах закупки Министерства спорта. Однако суммы отличаются в меньшую сторону. Пять портретов правителя министерство предполагает купить всего за 100 рублей. То есть по 20 рублей за портрет.

II Европейские игры пройдут в Минске летом 2019 года. Первоначально соревнования планировались в Нидерландах, но в последний момент эта страна отказалась от проведения. Было решено перенести состязания в Минск.