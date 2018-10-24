В белорусском хоккее назревает грандиозный скандал 24.10.2018, 19:43

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Захаров собрался судиться с главой Федерации хоккея Беларуси.

«Юность» выступила с сообщением с требованием опровержения от федерации хоккея Беларуси слов главы организации Геннадия Савилова.

«В субботнем эфире программы «Большой спорт» от 20.10.2018 председатель Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Савилов Г.Г. заявил: «Сколько за последние 15 лет «Юность» подготовила хоккеистов для КХЛ, НХЛ? Ноль. Хоккеистов нету вообще».

ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск» не может согласиться с таким заявлением ответственного за развитие в стране хоккея с шайбой лица и констатирует, что с 2002 года воспитанники СДЮШОР «Юность» регулярно пополняют состав клубов КХЛ (речь не только о «Динамо-Минск»), а также имеют игровую практику в НХЛ и АХЛ.

Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ)

На данный момент играют в КХЛ:

Стась Андрей (1988 г.р.) – 517 матчей, Когалев Александр (1994) – 20 матчей; Парфеевец Максим (1992) – 10 матчей; Карнаухов Павел (1997) – 39 матчей; Шинкевич Илья (1989) – 274 матча; Хенкель Кристиан (1995) – 132 матча; Воробей авел (1997) – 62 матча; Готовец Кирилл (1991) – 47 матчей; Евенко Олег (1991) – 16 матчей; Карнаухов Михаил (1994) – 17 матчей.

Полный список хоккеистов и тренеров здесь

В 2015 году хоккейный клуб «Юность» была вынужден покинуть свое представительство в Молодежной Хоккейной Лиге из-за негативного отношения Федерации хоккея Беларуси к участию в данной лиге, что лишило белорусских хоккеистов важнейшего этапа профессиональной подготовки.

Отвечая на высказывания Савилова Г.Г. относительно результатов работы белорусских хоккейных СДЮШОР, необходимо учитывать и тот факт в текущей ситуации в системе подготовки хоккеистов в Республике Беларусь, что школы обязаны передавать своих лучших воспитанников в возрасте от 16 лет до 20 лет в расположение института национальных сборных команд Республики Беларусь по хоккею с шайбой, то есть по сути клубы лишаются возможности осуществлять важнейший завершающий этап подготовки молодых хоккеистов − выпускников своих СДЮШОР, а также фактически не имеют возможности отвечать за переход из детско-юношеского хоккея в команду профессиональных спортсменов. Так, в период с 2010 года «Юность-Минск» передала в институт сборных команд 61 молодого спортсмена-учащегося.

К сожалению, для хоккейного клуба «Юность-Минск» не понятно, почему председатель Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Савилов Г.Г., ответственный за популяризацию хоккея с шайбой в стране и участие в подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, допустил в своих высказываниях указание на такие обстоятельства, не соответствующие действительности и дискредитирующие хоккейный клуб «Юность-Минск» и СДЮШОР «Юность».

«Юность-Минск» в настоящее время готовит официальное обращение в Федерацию хоккея Беларуси с требованием об опровержении не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутации СДЮШОР, руководства и тренерско-преподавательского состава школы. В противном случае клуб будет вынужден обратиться в суд с соответствующим иском о защите своих законных прав.

Кроме того, от руководителя федерации, давшего отчетную пресс-конференцию, хотелось бы услышать не только слова критики о нынешнем состоянии белорусского хоккея и предыдущих недоработках, но и конкретные предложения по выходу из сложившейся ситуации, включая меры по развитию детско-юношеского хоккея и повышению роли чемпионата страны», – говорится в сообщении «Юности».