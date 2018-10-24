Трамп: Ответственность за убийство Хашогги может нести наследный принц Мухаммед бин Салман 2 24.10.2018, 20:04

Дональд Трамп

Президент США впервые выступил со столь резким заявлением по поводу убийства саудовского журналиста.

Основную ответственность за убийство Джамаля Хашогги может нести наследный принц Саудовской Аравии, заявил президент США Дональд Трамп, тем самым усилив давление на давнего союзника на фоне возмущения мировой общественности по поводу убийства саудовского журналиста, передает «Голос Америки».

Комментарии Трампа были опубликованы в газете Wall Street Journal всего за несколько часов до выступления принца Мухаммеда бин Салмана на инвестиционной конференции, в ходе которой он, как ожидается, сделает первое масштабное заявление с момента исчезновения Хашогги.

Тем временем советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что руки принца «в крови». Это заявление стало самым жестким со стороны турецкой администрации.

Саудовские власти пока не дают комментариев по поводу заявлений Трампа и советника Эрдогана. Эр-Рияд настаивает, что убийство стало результатом «несанкционированной операции», а наследному принцу было о нем неизвестно.

По словам Трампа, он хотел верить принцу, когда тот заявил, что за убийство журналиста в стамбульском консульстве Саудовской Аравии ответственны чиновники низшего уровня. Однако американский лидер предположил, что на самом деле в убийстве могли быть замешаны высшие эшелоны власти: «Принц на данном этапе в целом управляет делами страны. Он руководит, так что, если кто-то и был (ответственен), то это он».

Убийство Хашогги, который проживал в США и открыто критиковал принца в своих статьях для Washington Post, вызвало бурное возмущение во всем мире и поставило под угрозу отношения Эр-Рияда с Вашингтоном и другими западными странами.

Для союзников Саудовской Аравии ключевым оказался вопрос, мог ли быть причастным к убийству принц Мухаммед, который позиционирует себя как реформатора. Некоторые американские законодатели высказывали такие предположения.

Саудовская Аравия делала противоречивые заявления по делу Хашогги: сперва она отрицала, что журналист был убит, а затем признала убийство, но заявила, что он погиб в ходе драки внутри здания консульства.

В воскресенье Эр-Рияд назвал убийство «огромной и серьезной ошибкой», но постарался дистанцировать принца от накаляющегося кризиса, заявив, что тот ничего не знал о случившемся.

Турецкие силы безопасности убеждены, что в консульстве на Хашогги напали 15 саудовских агентов, прилетевших в Стамбул несколькими часами ранее.

В среду турецкой полиции разрешили обыскать колодец в саду консульства, в допуске к которому саудовские власти ранее отказывали, сообщает канал NTV.

Ранее правоохранительные органы провели обыски в самом здании консульства и резиденции консула.