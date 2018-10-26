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«У событий в Керчи торчат уши российских спецслужб»

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  • 26.10.2018, 8:38
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Возможно, что Кремль будет менять оккупационную администрацию Крыма.

Российский адвокат Николай Полозов считает, что за терактом в политехническом колледже оккупированной Керчи стоят спецслужбы России.

Такое мнение юрист высказал в эфире Радио НВ.

"Парнишка с дробовиком за короткий период времени не мог убить и ранить такое количество людей, просто не мог. Может быть, что-то могли бы рассказать раненые, и по характеру их ранений можно было бы определить, что может какое-то другое оружие - автоматическое - использовалось, но их же всех вывезли на материковую часть. Их вывезли в Москву, в Краснодар, и доступа к ним нет. Мое личное мнение, что в этой истории "торчат уши" российских спецслужб, безусловно", - сказал Полозов.

По словам адвоката, за несколько дней до теракта в околополитических российских телеграм-каналах шло активное обсуждение предстоящей отставки руководителя "крымского управления" ФСБ Виктора Палагина.

"Учитывая, что Крым - это все-таки "жирный кусок", на него выделяется на ближайшие три года 500 миллиардов рублей, так что кто-то должен сидеть на "раздаче", я не исключаю, что какая-то шла подковерная борьба, и такая трагедия была выгодна сотрудникам ФСБ", - считает Полозов.

Он добавил, что скорее всего это был удар по оккупационному "главе Крыма" Сергею Аксенову.

Напомним, что в результате теракта в колледже оккупированной Керчи, который был совершен 17 октября, погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.

Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в помещении столовой. Российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

Позже в СК РФ рассказали, что предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков, который также устроил стрельбу в здании учебного заведения. После нападения он покончил с собой. Его мотивы неизвестны.


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