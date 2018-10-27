В 22-й раз за год дорожает бензин 7 27.10.2018, 15:21

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С 28 октября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо.

«Белнефтехим» продолжает поэтапно повышать цены на автомобильное топливо.

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 28 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 40 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 49 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 70 копеек, ДТ — 1 рубль 49 копеек.

Это двадцать второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 21 октября: бензин (кроме АИ-92) и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

— Предыдущие изменения цен не компенсировали для отечественных нефтеперерабатывающих заводов опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. С октября 2017 года по октябрь 2018 года, когда происходил активный рост стоимости нефти, цена нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, в рублевом эквиваленте выросла на 54,5 процента. За аналогичный период стоимость нефтепродуктов увеличилась в среднем на 15,2 процента, — сообщали тогда в «Белнефтехиме».