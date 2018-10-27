Гандболисты сборной Беларуси обыграли в гостях Финляндию 27.10.2018, 19:19

Это первая победа нашей сборной на отборе к чемпионату Европы 2020 года.

Гандболисты сборной Беларуси одержали первую победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БелТА.

В гостевом матче второго тура соревнований команд квалификационной группы 5 белорусы обыграли финнов со счетом 27:20 (15:8).

На старте отборочного турнира подопечные Юрия Шевцова проиграли в минском дворце спорта "Уручье" команде Боснии и Герцеговины - 29:30.

Свой следующий поединок квалификации белорусские гандболисты проведут в апреле 2019 года в гостях у команды Чехии, которая в первом туре обыграла у себя дома финнов - 31:27, а сегодня вечером встретится в Тузле со сборной Боснии и Герцеговины.

Турнирное положение: Чехия - 2 очка (1 матч), Босния и Герцеговина - 2 (1), Беларусь - 2 (2), Финляндия - 0 (2).

В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие дружины из восьми квалификационных квартетов, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Решающий этап мужского гандбольного Евро-2020 примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых (как и действующий чемпион Старого Света Испания) освобождены от отборочных игр.