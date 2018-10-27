Фотофакт: Жуткое ДТП на трасе Минск — Молодечно 27.10.2018, 20:05

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Четыре человека погибли, пятеро в больнице.

СК в своем телеграм-канале сообщает, что следственно-оперативная группа работает на месте ДТП в Минском районе, в результате которого погибли четыре человека. По предварительной информации, ещё пять человек доставлены в учреждение здравоохранения

Как пишет tut.by, это произошло на трассе Минск — Молодечно под Радошковичами.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение Mazda и Volkswagen, в результате которого второй автомобиль оказался в кювете.

В ДТП погибли четыре человека — два пассажира и водитель Mazda, а также водитель Volkswagen. Госпитализированы несколько человек — женщина и семилетний ребенок из Mazda и женщина и полуторагодовалый ребенок из Volkswagen.

По словам очевидца ДТП Николая, который ехал за попавшим в аварию Volkswagen, Mazda ехала спокойно, а потом резко пошла влево, после чего и произошло столкновение.

Работники МЧС срезали крышу в Mazda, чтобы деблокировать пострадавших.

Дорога перекрыта. В Следственном комитете подтвердили гибель четырех человек в ДТП в Минском районе и уточнили количество пострадавших — пятеро доставлены в больницу.