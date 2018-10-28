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Новых «Пиратов карибского моря» снимут без Джонни Деппа

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  • 28.10.2018, 10:19

Disney планирует перезагрузку франшизы.

Американский актер Джонни Депп больше не будет сниматься в серии фильмов «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на сценариста картин Стюарта Битти.

Издание отмечает, что студия Disney планирует перезагрузку франшизы. Битти рассказал, что сценаристы фильма «Дэдпул» Ретт Риз и Пол Верник будут работать над ее перезапуском.

В серии фильмов «Пираты Карибского моря» Джонни Депп сыграл одного из главных персонажей капитана Джека Воробья. Первая лента вышла в 2003 году. За роль в этом фильме актер был номинирован на премию «Оскар».


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