Минус $3 миллиона: Колхозное фиаско минского бизнесмена 25 3.10.2018, 11:30

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История Михаила Шурыма ярко показывает, как действует чиновничья система.

История о том, как минский предприниматель Михаил Шурым поучаствовал в приватизации обанкротившегося колхоза в Мядельском районе и почему из этого не вышло ничего хорошего опубликовало «Радыё Свабода».

История кратко

2004 год. Бизнесмен Михаил Шурым на основании указа Лукашенко № 138 «О привлечении инвестиций в сельскохозяйственное производство» приобрел убыточный колхоз в Мядельском районе - за 100 тысяч долларов и с обязательствами погасить 1 миллион долларов долгов банкрота. Так возникло частное сельскохозяйственное производство на базе молочно-товарной фермы «Сырмеж».

2004-2012. За 8 лет Шурым вложил в хозяйство 3 миллиона долларов собственных средств, но не смог реализовать совместные проекты с участием иностранных инвесторов: власти района и области не разрешили строить молокозавод за израильские деньги и свинарник на основе французских технологий.

2012. На предписание комиссии Мядельского райисполкома предприниматель лишился всего поголовья крупного рогатого скота - у районных контролеров возникли вопросы к надежности пяти зданий ферм, которые достались в наследство от прежних хозяев. Всего 767 взрослых животных и молодняка были переданы «на сохранение» в другие колхозы.

2013. В рамках борьбы с эпидемией африканской чумы Шурым получил предписание властей уничтожить более 1000 голов свиней. Никакой материальной компенсации за это не предусматривалось, потери превысили 200 тысяч долларов.

2016. Началась процедура банкротства частной фермы «Сырмеж». Техника выставлена ​​на аукцион, посевные площади частного хозяйства переданы соседним колхозам вместе с урожаем.

2018. Бизнесмен пытается вернуть более 700 коров, так как стадо было экспроприировано без судебного вердикта. Общий ущерб от этого составил около 1 миллиона долларов. Хозяйственная инфраструктура разрушается: коровники, свинарники, другие постройки без присмотра разваливаются.

История в деталях

Деревня Сырмеж - один из опорных пунктов бывшего колхоза «Вишневское» Мядельского района, а позже - частной молочно-товарной фермы «Сырмеж». Сейчас здесь руины. Более десятка корпусов коровников, свинарников, складов, зерновых рискуют в любой момент обвалиться, от других уже и остались развалины.

Две сотни храбрых на 1200 колхозов-банкротов

Для жителей Сырмежа, Островлянов, Буйков и некоторых других деревень позитивные изменения наступили в 2004 году. Убыточный колхоз, который с большим долгом фактически шел на дно, приобрел бизнесмен из Минска Михаил Шурым. Тогда ему не было 60, а недавно исполнилось 73. Он владеет в Минске частным предприятием «Теплосеть», вице-председатель Белорусского союза предпринимателей. Вспоминает, как пришел в аграрный бизнес.

«В 2004 году в офис пришел глава администрации Заводского района Вячеслав Юхнович и с порога сказал: "Дорогой мой Миша! Если ты не купишь колхоз, меня выгонят с работы". Ну что делать, если вопрос поставлен именно так? Я, конечно, купил. Разумеется, предлагал он не только мне. Как потом оказалось, Юхнович стал первым среди своих коллег в городе, чьи бизнесмены выкупили наибольшее количество проблемных колхозов», - вспоминает Шурым.

В апреле 2004 года Лукашенко провел совещание, посвященное реформированию предприятий аграрной отрасли. За месяц до того был подписан указ № 138 «О некоторых мерах для финансового оздоровления сельхозорганизаций и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство». Безотлагательных решений требовала критическая ситуация в агросекторе: свыше 1000 хозяйств (47,5% от общего числа) были убыточными. И это ещё не худший показатель - за год до того их было 68%. К 1 января 2006 года предписывалось спасти 1203 сельхозорганизации.

«Нужно вовлечь потенциал предприимчивых людей и оказать им поддержку, - говорил тогда белорусский правитель. - Таким образом мы посмотрим, что такое частный капитал в сельском хозяйстве. И если предпринимательские структуры вкладывают средства, то они должны стать хозяевами и иметь право распоряжаться всем точно так же, как сегодня распоряжается руководитель сельскохозяйственного предприятия».

Михаил Шурым соответствовал критериям такого доверия - его предприятие «Теплосеть» много лет было в числе крупнейших налогоплательщиков Заводского района Минска.

«Бюджет годами тратил огромные средства на дотации в сельское хозяйство. Возникла дилемма: продолжать ли ее накачивать деньгами и дальше, или подключить крупные структуры и частников? Логика проста: купите по колхозу и платите из своего кармана. "Беларусбанк" приобрел - ну и держи. Впреглось «Минэнерго». Подтянулся Шурым - аналогичная история. Правда, убыточных колхозов было выставлено много, а храбрых нашлись две сотни, не больше», - говорит предприниматель.

И «бонусом» колхозные долги на миллион долларов

В июле 2004 года на основании мартовского указа № 138 и июньского № 280 «О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных сельхозорганизаций» минский бизнесмен, который до сих пор занимался прокладыванием теплосетей, стал обладателем производственного кооператива «Вишневское» - вместе со старыми долгами и новыми обязательствами. Юридическое лицо получило статус частного производственного унитарного предприятия «Молочно-товарная ферма «Сырмеж».

Согласно договору купли-продажи, «пионерам» предусматривалась «скидка покупателя»: цена субъекта хозяйствования определялась в размере 20% от стоимости чистых активов на момент соглашения. Примерно 100 тысяч долларов в эквиваленте - не так много за 3,5 тысячи гектаров с пашней, хозяйственными постройками, машинно-тракторным парком и поголовьем скота. Если бы не один нюанс: на кооперативе висели долги, сумма которых в 10 раз превышала контрактную.

«Ввиду своего большого ума я был уверен: куплю хозяйство, подниму и начну развивать, - говорит Михаил Шурым. - Выплатили 1 миллион долларов долгов, закрыл задолженности. Фактически начали с чистого листа. Правда, занервничала администрация Заводского района Минска. Вызвали и поставили к стене: ты что делаешь? Платил налогов чуть ли не больше всех, а сейчас втрое меньше! Объясняю, что несу значительные расходы на колхоз, который вы мне и всучили! - Так отдели сельское хозяйство, пусть Мядель теряет. А мы не должны».

На частника работали свыше 100 человек

Несмотря на новое для себя дело, Михаил Шурым с помощью команды специалистов постигал азы аграрной отрасли. Обновленное хозяйство, которое наконец вылезло из долговой ямы, начало становиться на ноги.

«В разные работы были вовлечены более 100 человек, - поднимает статистические сведения бывшая главная бухгалтер МТФ "Сырмеж" Леокадия Белоус. - Зарплаты росли, были выше средних в Мядельском районе. Скажем, доярки имели старыми 5 миллионов рублей, через года три столько же начали получать в других местах. Надои на корову поднимались до третьего места. Ну что говорить, нормальное хозяйство. А теперь кто где: одни без работы, другие ездят в соседние колхозы, выживают как могут».

В будний день Сырмеж вымирает - большинство работников едет на работу в соседние колхозы, за 15-20 километров. По этой причине некоторые должны отказываться от домашнего хозяйства - нет возможности, как раньше, прибежать в обед и подоить корову. Несколько человек, которых удалось встретить в деревне, попросту отказались разговаривать - только отмахнулись, что лучше уже не будет, а новую беду можно накликать. Боялись даже те, кто когда-то работал в «штабе» Шурыма, а теперь на вынужденных заработках.

Израильский проект остановил райисполком

Как говорит Михаил Шурым, для себя он решил, что будет заниматься не покраской фасадов перед приездом начальников, а сосредоточиться на привлечении современных технологий. И отправился к израильским коллегам в передовой кибуц Йотвата. Там озвучил идею совместного предприятия. Израиль в этой области имеет значительные достижения: если тамошняя корова дает 9 тысяч литров молока в год, ее отправляют «на сосиски». Нужно 15 тысяч. Белорусская же считается хорошей при надоях втрое меньших.

«Там отреагировали с энтузиазмом, - продолжает он. - Я оплатил поездку будущим инвесторам, привез в Сырмеж. Все в восторге! Наши климатические условия более благоприятные, чем в Израиле, коровы не любят жары. Выразили одно пожелание: надо, чтобы молоко сразу шло на молокозавод. Я только "за". Есть административное здание, которое не используется, пожалуйста. Приехал специалист, который специализируется на проектировании таких объектов. Посмотрел - все окей, собирайте документы!»

Первый же поход в Мядельский райисполком продемонстрировал: с новыми собственниками будут говорить так же, как и с каждым председателем колхоза. Заявили, что строить молокозавод ближе 100 метров от жилых домов не позволят. Аргументы, что намного более опасные по выбросам минские предприятия «пыхтят» прямо в окна многоэтажек, не действовали.

Ничего не изменил и визит к заместителю председателя Минского облисполкома, который просто посоветовал «не парить впустую мозги». И раскрыл глаза на реальные вещи: как церковь формально отделена от государства, так и переработка молока - от колхозов.

«Это огромная проблема нашей экономики, - продолжает хозяйственник. - Есть колхоз, который дает молоко, и есть молокозавод, который за копейки его покупает, перерабатывает. Как правило, не имеет собственной торговой сети, поставляет в магазины. Что важно: колхозы, заводы, торговля подчиняются одному человеку - председателю райисполкома. Теперь понятно, кто настоящий собственник всего сельского хозяйства страны? А я, не зная подводных течений, взял и предложил собственный заводик. Дело сдохло».

Напрасные усилия французского свиновода

После этого Михаил Шурым снизил градус активности, но ненадолго. Попытался продвинуть в Беларусь свиноводческие комплексы западного уровня. Воспользовавшись контактами с тогдашним послом Франции в Беларуси Стефаном Шмелевски, договорился насчет экспертной оценки. Своеобразным гарантом согласился выступить князь Матей Радзивилл, потомок знатного рода, который по приезду в Минск также посетил Мядельщину.

«Приехал французский свиновод: можно сделать отличный комплекс. Даже без аванса, под гарантии инвестиций. Уперлись в то, что нужно решение облисполкома. То есть включить меня в список кредиторов, чтобы в случае чего я возвращал средства. Говорю: так денег не надо, только ваша гарантия, в заставу потом сможете взять свинокомплексы. Что мне ответили? Фиг тебе, а не гарантия. Что такое? В кулуарах прошептали: как только мой модернизированный свинарник начнет давать мяса втрое больше, чем соседские, Лукашенко некоторым товарищам сделает обрезание», - говорит бизнесмен.

В 2009 году по линии Белорусского союза предпринимателей Михаил Шурым был присоединен к подготовке государственной программы развития Нарочанского региона на 2011-2015 годы. И добился, чтобы дополнением туда был включен пункт о создании парка современных израильских технологий на базе предприятия «Сырмеж». Идея была озвучена на агровыставке 2009 г. в Тель-Авиве и через год нашлась в указе Лукашенко. Первым пунктом значилась молочно-товарная ферма на 1000 голов, но израильская сторона была готова рассмотреть каждое достойное предложение.

«Идея проста, - объясняет бизнесмен. - Израильская страховая компания и строительная фирма "Агры-Го" кредитуют проект на 80% его стоимости - при наличии гарантии "Беларусбанка", которая сейчас на уровне правительственной. Пишу письмо тогдашнему председателю Минского облисполкома Батуро. Уважаемый Борис Васильевич, Израиль готов профинансировать каждый наш проект. Что, с вашей точки зрения, наиболее актуально? Он почитал... и дает команду ликвидировать хозяйство. Откуда это взялось? Предлагаю инвестиции в страну, а вместо этого нагло забирают мою собственность».

В «Сырмеж» на тот момент уже было вложено примерно 3 миллиона долларов собственных средств Михаила Шурыма - долги, топливо, корма, удобрения, зарплаты. И если до начала 2012-го принцип «перетягивания каната» с властной вертикалью еще давал результат, в результате административный ресурс все же показал свою силу.

Когда «временное хранение» означает «навсегда»

В 2012 году в хозяйство приехала целая команда контролеров, которые зафиксировали трещины в перекрытии на ферме в деревне Островляны - в техническом переходе, по которому поголовье выводили на улицу и загоняли обратно. Это было оценено как нарушение техники безопасности, что угрожало здоровью людей и животных. Постройка, как и все другие, осталась в наследство от предыдущих владельцев.

Не дожидаясь результатов государственной экспертизы и права на судебное обжалование, Мядельский райисполком создал комиссию для передачи на «временное хранение» крупного рогатого скота с МТФ «Островляны» на ОАО «Мяделагросервис».

В течение весны, лета и осени партиями различной численности был выведен скот из всех пяти молочно-товарных и откормочных ферм, которые были на балансе УП "Теплосети". 767 голов взрослого скота и молодняка переместили в другие хозяйства района: упомянутый уже «Мяделагросервис», «Зани», «Прудники-Агро», «Будславский», «Слободская заря», «Межозёрный край» и на птицефабрику «Новая заря». Представители МТФ «Сырмеж» от подписания актов передачи отказались, считая шаги райисполкома противозаконными.

«Ну нельзя так: прийти и совершить экспроприацию! - эмоционально реагирует Михаил Шурым. - Я контролерам сказал: хорошо, закрою проход, пока будем ремонтировать, никто туда не сунется. Тем более есть резервные выходы. Опломбируйте ворота, запретите доступ - это моя проблема, где доить моих коров. Если считаете, что не могу пользоваться имуществом, должны заказать экспертизу, дождаться результатов. Вместо этого провели открытую конфискацию! Мы принципиально ни под одним актом не подписались, так как это нонсенс - нигде в законодательстве нет нормы "временное хранение"».

Своих коровок Михаил Шурым больше не увидел. А вместе и доярки, подвозчики, механизаторы, которые моментально оказались без работы. Шесть лет идут переписки на различных уровнях, за это время юридический статус «конфиската» размылся дотла. Неоднократно поменялось руководство в районном и областном исполкомах, новые чиновники не хотят отвечать за дела, инициированные предшественниками.

«Существует законодательство, согласно которому что-то забирать без согласия собственника можно исключительно по решению суда, - говорит предприниматель. - Только суд вправе конфисковал мою собственность. Против "Сырмежа" никаких процессов не было, Мядельский райисполком выступил такой «тройкой»: сам обвинил, сам наказал. И если имеем прецедент, что частную собственность можно забрать без решения суда, это позорит страну. В письме на имя руководителя Комитета государственного контроля мы так и написали».

Пережив конфискацию стада, Михаил Шурым не стал откладывать посевную кампанию - за свои деньги посеял кукурузу. Однако накануне уборки райисполком приказал руководителю соседнего колхоза сжать шурымовское поле, что тот и сделал. Весь урожай на 50 гектарах пошел в чужой карман. На вполне законных основаниях, считают в органах власти.

А на волне борьбы с африканской чумой «Сырмеж» обязали уничтожить все свиное поголовье. Никакой компенсации за более чем 1000 голов хозяин не получил - а это 200 тысяч долларов даже по скромным оценкам.

«Придумали "эпидемию" африканской чумы, - продолжает Михаил Шурым. - Были изданы нормативные документы, начиная от министерства сельского хозяйства и ниже, о ликвидации в каждом районе средних и мелких хозяйств. Я также получил приказ из исполкома: вывести из обращения и сжечь свиней. Покажите мне то место казни! Воспользовались неразберихой, чтобы под шумок пустить на колбасу. Никто ничего не жег, чепуха все. Украли и продали - к сожалению, свои тоже в этом поучаствовали».

Неудачная попытка вернуть собственность

Тем временем долговые обязательства росли, нужно было платить работникам, не по своей вине потерявшим работу. Михаил Шурым предложил вариант: ему возвращают 20 коров из «Мяделагросервиса», чтобы закрыть беглые расходы. Но удалось получить компенсацию только за троих.

В 2017 году экономический суд Минской области обязал «Мяделагросервис» вернуть предпринимателю Михаилу Шурыму 17 голов больше чем на 35 тысяч рублей, однако решение не выполнено до сих пор. В объяснения должника говорится, что в организации нет скота, переданного на хранение в соответствии с решением комиссии. Где он может быть, неизвестно.

Кроме того, представители агропредприятия ссылаются на трехлетний срок исковой давности: мол, еще в начале 2013 году тот же областной Экономический суд отказал удовлетворить требование МТФ «Сырмеж» признать недействительным решение Мядельского райисполкома об изъятии из ферм хозяйства взрослой скота и молодняка.

Начата процедура банкротства молочно-товарной фермы «Сырмеж», происходит конкурсное возвращение долгов кредиторам. Пока идут судебные и хозяйственные разбирательства, животноводческие комплексы расползаются по швам. Где-то помогают местные жители - кирпич из нескольких ферм растащили в неизвестных направлениях. Несколько объектов недвижимости в Сырмеже еще принадлежат «Теплосети», но перспективы их использования тусклые.

Практические выводы бизнесмена

Как говорит Михаил Шурым, его пример инвестировать в агропромышленный комплекс ярко показывает, как действует чиновничья система.

«Все загубили, разгромили, - констатирует аграрий. - В чем смысл 138-го указа? С помощью частного капитала помочь сельчанам. Но даже из моего опыта видно: райисполкомому это не нужно, мы для них бельмо на глазу. Истребили практически всех владельцев, которые приобрели колхозы, - почти никого из тех 200 человек не осталось. Кого как: даже за то, что не выполняли разнарядки из района, сколько посеять озимых или посадить картофель. Да нафиг мне ваше картофель?.. Тем не менее, без частной собственности будущего сельское хозяйство не имеет, как бы кто этому ни противился».

За 8 лет работы в сельском хозяйстве результаты Михаила Шурыма составили: 767 коров и телят, упоминание о которых осталась только в актах переписи; более 1000 свиней, пропавших в борьбе с африканской чумой; посевы и пастбища, экспроприированы в пользу других хозяйств; сельхозтехника, за копейки пущена с молотка в оплату долгов; 3 миллиона необратимых долларов, вложенных в долги и инфраструктуру; 100 сельчан, вынуждены ездить на работу за десятки километров от дома.

Позиция Мядельского райисполкома

«Никакая производственная деятельность в хозяйстве сейчас не ведется, происходит процедура банкротства, - объясняет первый заместитель председателя Мядельского райисполкома Владимир Дытко. - А поскольку земля у нас государственная, пропадать не должнa, она передана другому хозяйству и обрабатывается. Что касается собственности, мы предлагали Шурыму ее приобрести. Он отказался, такое его решение. Поэтому или что-то будет, или он окончательно все похоронит как владелец».