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Астрофотограф из Витебска снял прохождение МКС по диску Солнца

  • 30.10.2018, 10:44

Витебчанину удалось запечатлеть редкие кадры.

Астрофотограф из Витебска Владислав Воронецкий запечатлел редкие кадры — прохождение Международной космической станции по диску Солнца, сообщает СТВ.

Этим кадрам предшествовали 4 года безуспешных попыток. Фотографу было необходимо четко вычислить время, ведь Международная космическая станция на фоне Солнца пролетела буквально за секунду. Кроме того, важно было правильно подобрать оптику, оборудование и защитные фильтры.

Съемку Владислав проводил с площади Победы:

— Поставил штатив, камеру, солнечный фильтр. Люди ходят, смотрят — что-то непонятное: человек сидит, снимает Солнце. Такие были странные взгляды. Интересовались: «Что вы делаете?». Я им рассказывал. Они спрашивали: «Это возможно вообще? Как это можно увидеть?».

Это не первые снимки Владислава Воронецкого на космическую тему: весной 2018 года он снял прохождение МКС по диску Луны. Также у него есть фото Луны, Сатурна, Юпитера.

Своим хобби молодой человек хочет привлечь внимание молодежи к физике и астрономии.


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