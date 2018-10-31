СК признал терактом взрыв в здании ФСБ в Архангельске
- 31.10.2018, 12:47
- 1,620
Взрывное устройство на входе в здание активировал 17-летний юноша.
Следственный комитет России возбудил дело по статьям «террористический акт» и «незаконное ношение боеприпасов» после взрыва в здании ФСБ в Архангельске, сообщает «Новая газета».
По данным ведомства, взрывное устройство на входе в здание активировал 17-летний юноша.
Как ранее сообщили в Национальном антитеррористическом комитете,«лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью».
В результате взрыва ранены трое сотрудников ФСБ.