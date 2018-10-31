СК признал терактом взрыв в здании ФСБ в Архангельске 31.10.2018, 12:47

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Фото: region29.ru

Взрывное устройство на входе в здание активировал 17-летний юноша.

Следственный комитет России возбудил дело по статьям «террористический акт» и «незаконное ношение боеприпасов» после взрыва в здании ФСБ в Архангельске, сообщает «Новая газета».

По данным ведомства, взрывное устройство на входе в здание активировал 17-летний юноша.

Как ранее сообщили в Национальном антитеррористическом комитете,«лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью».

В результате взрыва ранены трое сотрудников ФСБ.