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Видеофакт: В Минске женщина повела детей через оживленный проспект вне перехода

  • 31.10.2018, 13:35

Инцидент произошел на глазах у сотрудников ГАИ.

В Минске женщина повела двоих детей через проспект Независимости прямо над подземным пешеходным переходом и на глазах у сотрудников ГАИ. Инцидент попал в объектив видеорегистратора, сообщает tut.by.

На записи видно, как женщина с двумя малолетними детьми переходит проспект вблизи пересечения с улицей Энгельса. После того как пешеходы оказались на противоположной стороне, к ним подъехал автомобиль ГАИ.

В ГАИ Минска сообщили, что женщину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.23 КоАП Беларуси. Она пояснила инспекторам, что осознает неправомерность своих действий, но очень торопится с детьми в театр.


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