Леонид Кулаков потребовал от посетительницы ресторана в Куропатах $4,5 тысячи 5 31.10.2018, 14:05

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Леонид Кулаков

Активист «Европейской Беларуси» обратился в суд.

31 октября активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков предъявил иск в суд о взыскании морального вреда (BYN 9 тыс.) с наехавшей на протестующих в Куропатах посетительницы печально известного ресторана «Поедем-поедим», пишет гомельская «Весна».

Ранее он требовал привлечь 29-летнюю Злату Савостову к уголовной ответственности за наезд на пешеходов, однако УВД Миноблисполкома не усмотрело в съехавшей с места ДТП женщины-водителя признаков преступления.

Злата Савостова. Фото с социальных сетей

Напомним, во время дежурства защитников Куропат у ресторана «Поедем-поедим» 27 июня на активиста наехало авто с двумя молодыми посетительница комплекса. Девушка за рулем «Тойота» умышленно наехала на Леонида Кулакова. Присутствующие также отмечали, что девушки реагировали на ситуацию со смехом. Женщины увидели, что наехали на людей, поэтому сразу развернулись и уехали с места событий. Даже не вышли из машины и не вызвали медиков. Леонида Кулакова забрали в больницу на «скорой». У него был диагностирован перелом левой руки.

«Совершенное со стороны ответчицы и по ее вине ДТП унизило мое человеческое и гражданское достоинство, заставило на протяжении длительного периода времени ощущать физическую боль, а также беззащитность перед нарушающими ПДД автолюбителями. Я поставлен в условия отчаянности и безысходности», - написал в иске активист.

За юридической помощью Леонид Кулаков обратился в независимый профсоюз РЭП к правовому инспектору Леониду Судаленко, который прокомментировал суть претензий.

- Вина водителя установлена, женщина привлечена к административной ответственности по ч.5 статьи 18.22 КоАП. Подчеркиваю, мы автолюбители не имеем права ехать на стоящего либо лежащего перед автомобилем человека. Я достаточно высоко оцениваю шансы пострадавшего в ДТП выиграть этот судебный иск.

Защита Куропат длится с начала июня. Уже пять месяцев активисты стоят у ворот ресторана «на костях» и требуют его ликвидировать, так как буквально в 50 метрах от увеселительного заведения находится место сталинских расстрелов.