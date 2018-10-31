Что исчезнет в Европе в ближайшие годы? 31.10.2018, 16:23

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Фото: MIGnews.com

И почему это хорошо.

Европарламент одобрил запрет одноразовых предметов из пластика на всей территории ЕС, включая посуду, трубочки для напитков и ушные палочки. Что исчезнет в Европе, и почему это не катастрофа, а праздник, пишет сайт snob.ru.

Трубочки для напитков

На самом деле трубочка не делает вкус вашего напитка лучше, но вот если погрузить (а её регулярно погружают) в глинтвейн или латте — вообще может быть вредной. Большая часть пластика не предназначена для нагревания. Ведь чем выше температура, тем быстрее происходят любые химические реакции, в том числе взаимодействие молекул добавок с пластиком и жидкостью, которая льётся через неё.

Каждый день в природу попадает больше миллиарда пластиковых трубочек. Мы пользуемся ими несколько минут, но разлагаться они будут столетиями. И не просто разлагаться, а убивать птиц, морских черепах, дельфинов, которые глотают их целиком или частями, путая с кормом.

Ушные палочки с пластиковым основанием

Для понимания масштабов проблемы, только россияне выбрасывают около 16 тонн ватных палочек за год на свалки, где сотнями лет пластиковая основа палочки не разлагаeтся. А на производство ватных палочек тратят литры воды, за год 32 млрд литров!

Заменить всем привычные палочки можно на бамбуковые, производство которых не требует воды, а сам бамбук быстро растёт и разлагается. Но существует ещё одна, самая экономичная альтернатива с великолепным названием «мимикака». Этот инструмент для чистки ушей распространён в Восточной Азии. Выглядит он как палочка с маленькой лопаточкой на конце. Хотя многие врачи вообще говорят, что чистка ушей палочками — занятие, выдуманное продавцами палочек, и оно вредит больше, чем помогает.

Одноразовые тарелки и пластиковые столовые приборы, стики для размешивания сахара, держатели воздушных шаров и оксоразлагаемые пластмассы

На место одноразовой пластиковой посуды придёт многоразовая, например, бумбуковая или стальная. Ничего удивительного: королевская семья в Великобритании недавно сыграла свадьбу принцессы Евгении и полностью обошлась без пластика. А на борту самолёта в бизнес-классе еду давно сервируют в многоразовую посуду и подают нормальные столовые приборы.

Однако парламент не принял запрет на тонкие фасовочные пакеты, хотя он поддерживался Комитетом по окружающей среде. Пакеты — один из самых распространённых загрязнителей планеты.

За год в мире используют только 500 миллиардов пакетов-маек, а сколько используется фасовочных никто даже не считал. При этом заменить фасовочный пакет проще простого: специальные тканевые экомешочки уже можно отыскать даже в некоторых магазинах, а в интернете купить проще простого. Главное помнить, что удобство, которое дарят нам одноразовые вещи, — мнимое, потому что все они оказываются на свалках у наших домов, выделяют вредные вещества, которые мы потом употребляем, убивают животных вокруг нас и делают нашу жизнь в целом сложнее.