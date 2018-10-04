По Минску ездит BMW X5 на «армейских» номерах 12 4.10.2018, 14:29

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Фото: Еврорадио

Чье это авто?

Слушатель Еврорадио прислал в редакцию фото автомобиля BMW X5 на "армейских" номерах. Номерной знак машины заканчивается на МО-0 — таковые имеют служебные авто Министерства обороны.

BMW X5 — реально дорогое авто, его стоимость (в зависимости от комплектации) может достигать $75 тысяч.

В каком звании надо быть, чтобы ездить на таком кроссовере, с какого времени и для кого Министерства обороны приобретает такие автомобили представительского класса? Среди тендеров, которые проводило ведомство, мы нашли документы на закупку VW Polo или аналогичных авто для патрульной инспекции (за две машины — 59 780 рублей), Geely или аналогов (за пять машин — 95 000 рублей), а также “легкового автомобиля на условиях финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа” (за 1 машину — 45 497 рублей). И ни одного BMW X5.

Все упомянутые выше тендеры были признаны несостоявшимися. И, например, по последнему из них Министерству обороны рекомендовано провести закупку из одного источника — то есть самому выбрать, какое авто и на каких условиях взять в лизинг с правом выкупа.

Журналисты поинтересовались у Минобороны, действительно ли кроссовер, замеченный в Минске, принадлежит к структуре ведомства, и если да, то сколько таких автомобилей, какова стоимость одного такого авто, и для кого они закупались.

“Данный автомобильный транспорт принадлежит одному из подразделений Вооруженных Сил, которое не входит в состав Министерства обороны, — отвечает на запрос начальник управления информации ведомства, полковник Владимир Макаров. — Приобретение транспортных средств для нужд Вооруженных Сил осуществляется в соответствии с законодательством Беларуси; количество, марка и номер транспортных средств должностных лиц Министерства обороны являются сведениями ограниченного доступа”.

Можно еще как-то согласиться с тем, что количество танков, оставшихся на ходу в белорусской армии, является информацией ограниченного доступа. Но почему засекречены сведения о количестве и стоимости служебных автомобилей, на которых передвигаются военные?

Из ответа можно сделать вывод, что на этом BMW X5 ездит не министр обороны Андрей Равков или кто-то из его непосредственных подчиненных. Но кому конкретно принадлежит кроссовер представительского класса с "армейскими" номерами, сказать сложно. В состав Министерства обороны не входит довольно много подразделений: сухопутные войска, военно-воздушные силы и армия ПВО, силы специальных операций и специальные войска, части обеспечения, военные вузы.