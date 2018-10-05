Украина готовит ответ на провокации РФ в Азовском море 5.10.2018, 7:35

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Турчинов раскрыл информацию, о которой еще никому не рассказывал.

Украинские военные проведут широкомасштабные учения в Азовском море. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том, как отреагирует Украина на запланированные Россией учения в Азовском море, передает Укринформ.

"Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал. Украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море", - сказал Турчинов.

Он отметил, что в Азовском море в ответ на российскую агрессию Украина наращивает морские силы, значительно усиливает береговую охрану и авиацию.

Турчинов подчеркнул, что украинские военные готовы ответить на любые провокации со стороны россиян.

29 сентября 2018 года Аваков заявил, что Министерство внутренних дел увеличивает свое присутствие в акватории Азовского моря. Одним из приоритетных направлений деятельности военной базы Военно-морских сил Украины в Бердянске будет нейтрализация российской минной угрозы.