Экс-чиновник: Лукашенко работает по несколько часов в месяц, остальное время занимается играми 34 5.10.2018, 7:59

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Диктатор на полноценное управление страной не способен.

Такое мнение высказал бывший начальник Главного государственно-правового управления администрации Лукашенко Александр Пласковицкий в программе «Разговор дня» на телеканале «Белсат».

По мнению Пласковицкого, сложнейший вызов стоит сегодня перед премьером Сергеем Румасом.

«На сегодня все краники, по которым к нам текли дешевые ресурсы и нефтедоллары, Россия перекрывает. В такой ситуации нужно будет если не всю экономику делать здоровой, то то, что можно спасти, Румасу придется оздоровлять», – считает Александр Пласковицкий.

Диктатор на это не способен, считает эксперт.

«Скажу о Лукашенко. По большому счету, кажется только – на совещании он выйдет, кричит, размахивает руками. Но на самом деле максимум, что он делает – часов 10-12 в месяц занимается делами. В месяц! 10-12 часов. Все остальное время он занимается различными играми», – высказался Пласковицкий.