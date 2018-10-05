Уловимые мстители 2 5.10.2018, 10:44

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В чем минюст США обвинил семерых сотрудников ГРУ.

Минюст США предъявил обвинения в кибератаках на международные спортивные организации, в том числе WADA и FIFA, семи сотрудникам ГРУ. Каждому предъявлены обвинения в заговоре с целью мошенничества, а также в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств общения и отмывания денежных средств. Максимальное наказание за эти преступления — 20 лет тюрьмы, пишет The Bell.

«Они были взбешены и отомстили»

В обвинительном заключении, которое можно посмотреть здесь, россиянам ставится в вину кража персональных данных и их публикация с целью повлиять на общественное мнение в пользу России. Кибератаки совершались в период с 2014 по 2018 год. По данным минюста США, хакеры атаковали тех, кто обвинял Россию в создании государственной системы поддержки допинга. Под атаки также попадали структуры, которые публично осуждали созданную в России систему.

От атак пострадали WADA, USADA, нескольких других антидопинговых агентствах, FIFA и спортивной арбитражный суд в Лозанне (CAS). По данным минюста США, целями атак также стали 250 спортсменов из 30 стран.

«Другими словами, Россия сжульничала, их поймали, им запретили участвовать в Олимпиаде, они были взбешены и отомстили. Из мести они нарушили закон, поэтому они преступники», — заявил прокурор США по западному округу Пенсильвании Скотт Брейди (цитата по РБК).

Как подчеркнули в минюсте, трое из семерых россиян ранее обвинялись во взломе серверов Демократической партии США. В обвинительном заключении отмечается, что кибератаки совершались из России, но в случае проблем сотрудники ГРУ ради взлома приезжали в страны, где находилась их цель.

Часть полученной информации хакеры опубликовали от имени группировки Fancy Bears (СМИ и ранее связывали группировку с ГРУ).

Семь знакомых имен

В обвинительном заключении 7 имен: Дмитрий Сергеевич Бадин (также обвинялся во вмешательстве в выборы), Артем Андреевич Малышев (также обвинялся во вмешательстве в выборы), Алексей Валерьевич Минин, Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Широков, Иван Сергеевич Ермаков (также обвинялся во вмешательстве в выборы).

Моренец, Серебряков, Сотников и Минин в апреле были высланы из Нидерландов после попытки кибератаки на офис ОЗХО в Нидерландах, сообщило в четверг Минобороны страны. Ведомство, кроме того, подозревает четырех россиян в попытках украсть документы по расследования крушения малазийского MH17 в 2014 году, а также в кибератаках на WADA.

Обвиненные США сотрудники ГРУ

Источник: ФБР

Вот что написано про подозреваемых в обвинительном заключении:

Моренец Алексей Сергеевич. Сотрудник войсковой части 26165. Ездил с техникой по миру, чтобы проводить хакерские атаки на нужные цели на месте, получая доступ к сетям Wi-Fi организаций-жертв. В период с июля по сентябрь 2016 года взламывал USADA и другие международные антидопинговые агентства, а также спортивные федерации в Рио-де-Жанейро (в этом городе в 2016 году проводились Олимпийские игры) и в швейцарской Лозанне. А в апреле 2018 года он пытался взломать ОЗХО.

Серебряков Евгений Михайлович. Заместитель начальника части 26165. Входил в команду, которая совершала хакерские атаки из России во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро (август 2016 года) и позднее в Лозанне (сентябрь 2016 года). Атаки в том числе были направлены против USADA и WADA. В апреле 2018 года Серебряков участвовал в попытке взлома ОЗХО.

Ермаков Иван Сергеевич. Офицер ГРУ, часть 26165. Проводил онлайн-разведку, узучая компьютерные системы организаций-жертв, их сотрудников, а затем с помощью фишинга и прокси-серверов пытался замаскировать свою связь с ГРУ. Дистанционно помогал Серебрякову и Моренцу, которые совершали атаки на местах. Обвинялся также во взломе серверов Демократической партии.

Малышев Артем Андреевич. Старший лейтенант части 26165. В 2016 году наблюдал за вредоносным ПО X-Agent, внедренным в компьютерные сети организаций-жертв (в том числе — WADA), а также под фиктивными аккаунтами собирал техническую информацию об этих структурах. Обвинялся во взломе серверов Демократической партии с использованием аналогичного ПО.

Бадин Дмитрий Сергеевич. Исполнял надзорную роль: курировал кибератаки, а также отбирал и использовал вредоносное ПО для помощи другим сотрудникам. Обвинялся и во взломе серверов Демократической партии

Сотников Олег Михайлович. Сопровождал Моренца, Серебрякова и Минина во время их атаки на ОЗХО в Гааге.

Минин Алексей Валерьевич. Помогал Серебрякову и Моренцу во время их атаки на ОЗХО в Гааге.

Что им удалось взломать?

Во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года Моренец и Серебряков при удаленной помощи Ивана Ермакова получили данные одного из должностных лиц и доступ к аккаунту в принадлежащей WADA базе данных ADAMS, украли доступ к аккаунту электронной почты сотрудника USADA, в котором содержались данные об анализах спортсменов и прописанных им медикаментах.

Через месяц в Лозанне Моренец и Серебряков взломали Wi-Fi отеля, в котором проходила антидопинговая конференция, и ноутбук высокопоставленного сотрудника Канадского центра по спортивной этике (CCES).

В декабре 2016 года и январе 2017 года обвиняемые украли данные с компьютеров высокопоставленных сотрудников Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IIAF) и FIFA.

В апреле 2018 года Моренец, Серебряков, Сотников и Минин приехали в Гаагу, чтобы взломать компьютерную систему ОЗХО. Позднее они планировали отправиться в Швейцарию, где хотели взломать сеть химической лаборатории в Шпице (там проводились анализы вещества, используемого при отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля).

Предыдущие обвинения США

В июле США, предъявляя россиянам обвинения во взломе серверов Демократической партии, подробно описывали, чем они занимались. Речь в том числе шла о фигурирующих в сегодняшнем списке Бадине, Малышеве и Ермакове. Все они были сотрудниками войсковой части № 26165, также как и высланные Нидерландами Моренец, Серебряков, Сотников и Минин.

Обвинения США последовали сразу за пресс-конференцией Минобороны Нидерландов о высылке четырех россиян за попытку взлома ОЗХО: американцы уже пригрозили России «широким спектром» разнообразных ответных мер.