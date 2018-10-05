Видеофакт: Как «спрятали» угодивший в воду пролет Крымского моста 5.10.2018, 18:42

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Съехавший в море пролет моста прикрыли зеленой сеткой.

На Крымском мосту натянули зеленую сетку, чтобы с дороги не было видно съехавший в воду фрагмент пролета железнодорожной части моста, которая только строится. Пользователь Надир Наурзалиев 4 октября опубликовал в YouTube видео, где плавающий в воде пролет моста уже прикрыт. «Спрятали», – говорит автор записи.

4 октября СМИ сообщили, что в аннексированном Крыму съехал в воду фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста. Инцидент произошел на участке между Тузлинской косой и островом Тузла в ходе установки на опоры одного из железнодорожных пролетов.