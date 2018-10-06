Инвестбанки в России пережили худший квартал за три года 6.10.2018, 16:35

Санкции США вызвали обвал курса российского рубля и котировок облигаций.

Минувший квартал стал худшим за последние четыре года для инвестиционных банков, работающих на российском рынке. По оценкам агентства Refinitiv (ранее подразделение Thomson Reuters), их комиссионные доходы за третий квартал составили лишь $32,7 млн. Это минимальный показатель с начала 2015 года и почти в полтора раза меньше заработка за тот же период 2017 года, пишет finanz.ru.

На бизнесе инвестбанков, работающих на российском рынке, негативно сказалось как расширение американских санкций против России и Турции, так и торговая война США с Китаем. Это вызвало обвал курса рубля и котировок российских облигаций. Цифры находятся на многолетних минимумах из-за нестабильной геополитической обстановки, отсутствия значительных улучшений макроэкономической конъюнктуры рынка и санкций, констатирует партнер отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в России и СНГ Максим Филиппов.

Существенное снижение вознаграждений инвестиционных банков наблюдалось по всем классам активов, пишет "Коммерсант". Так, сделки по синдицированному кредитованию принесли менее $7 млн, почти на четверть ниже показателя за третий квартал 2017 года. Доходы от андеррайтинга на рынках акционерного капитала упали в три раза, до $3,2 млн, на рынке долгового капитала - в пять раз, до $9,6 млн.

Активность компаний на рынке капитала напрямую зависит от его состояния, отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин. Чем лучше динамика рынка акций и чем ниже доходности на рынке облигаций, тем проще компаниям привлекать средства на фондовом рынке и тем больше, соответственно, могут заработать организаторы размещений ценных бумаг, поясняет он. В условиях слабого рынка ситуация обратная, часть компаний либо отказывается от привлечения средств, либо предпочитает подождать более благоприятных условий, говорит эксперт.

Инвестбанки смогли нарастить доход только в сегменте сделок слияния и поглощения (M&A), заработав $13,3 млн и в два с половиной раза перекрыв прошлогодний показатель. Однако и это произошло за счет одной крупной операции по обратному выкупу акций "Мегафона" на более чем $1,1 млрд.