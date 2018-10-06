Годовая инфляция в России достигла максимума 2 6.10.2018, 20:04

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Фото: reuters

В России за сентябрь инфляция выросла до максимальных с июля прошлого года размеров.

В России продолжает ускоряться годовая инфляция, сообщает liga.net со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в сентябре в РФ инфляция выросла до максимальных с июля прошлого года 3,4% за счет продовольственного сегмента с августовских 3,1%. Но пока динамика цен укладывается в ожидания и не дает Центробанку повода еще раз поднять ключевую ставку в октябре, считают экономисты.

В месячном выражении потребительские цены выросли в прошлом месяце на 0,2 процента, сообщил Росстат.

Цены на продовольственные товары поднялись на 2,5% после повышения на 1,9% месяцем ранее. Без учета плодоовощной продукции продовольственные товары подорожали на те же 2,5%, тогда как в августе - на 1,7%, утверждает агентство.

Динамика потребительских цен заслуживает повышенного внимания, поскольку среднесуточные темпы роста ускоряются с середины сентября, и это вызвано не только завершением плодоовощной дефляции, но и усилением инфляционного давления в непродовольственном сегменте, отметил Дмитрий Долгин из ING.

Годовой рост цен на непродовольственные товары в сентябре составил 4% по сравнению с 3,8% в августе и июле. Это связано ослаблением рубля и продолжающимся шестой месяц подряд ростом цен на топливо.

Инфляция в сегменте услуг повысилась до 3,8% с 3,7% в августе.

Еще один проинфляционный фактор - индексация регулируемых тарифов в июле, которую компании могли использовать в качестве аргумента для того, чтобы повысить свои цены, полагает Дмитрий Полевой из Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Базовая инфляция, очищенная от влияния административного регулирования и сезонных изменений, в сентябре ускорилась - до 2,8% с 2,6% в августе.

Рассчитываемый Capital Economics базовый индекс потребительских цен, не включающий продукты питания, наоборот, снизился в сентябре до 3 с 3,3%.

Потребительский спрос в России остается довольно хрупким, отмечает агентство. Как показал проведенный Росстатом опрос, индекс потребительской уверенности, пребывающий в отрицательной зоне последние десять лет, в третьем квартале стал еще слабее по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Ожидается, что с первого квартала 2019 года рост потребительских цен ускорится до 5% и вернется под уровень в 4% только в первом квартале 2020 года.

"Но это вряд ли вызовет реакцию Центробанка. Более весомое значение будет иметь развитие ситуации с новыми санкциями и их влияние на национальную валюту", - подчеркнули аналитики Capital Economics.

ЦБР по итогам года ждет ускорения инфляции до 3,8-4,2%, в 2019 году - до 5-5,5% из-за повышения налогов и ослабления рубля.