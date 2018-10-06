Минское «Динамо» в овертайме уступило «Сочи»
- 6.10.2018, 21:03
Белорусские хоккеисты упустили преимущество в две шайбы.
Минское "Динамо" в овертайме уступило "Сочи" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:4, сообщает «Прессбол».
СОЧИ — ДИНАМО Мн — 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)
СОЧИ. ДС "Большой". Начало — в 16.00.
СОЧИ: Барулин (Шикин); Йокипакка — Щитов, Шмелев — О’Делл — Архипов; Овитю — Мусин, Полунин — Росен — Бочаров; Рыков — Будкин, Старков — Точицкий — Капустин; Воробьев — Зборовский, Рахимуллин — Хлопотов — Акмальдинов.
ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден — Пулккинен; Хенкель — Лисовец, С.Костицын — Ковыршин — Буйницкий; Осипов — Хохлов, Павлович — Китаров — А.Костицын; Литвинов — Волков — Артемов; Знахаренко, Дроздов.
ШАЙБЫ: 1:0 — Акмальдинов (4.00). 1:1 — Хауден (Пулккинен, Лисовец, 8.39). 1:2 — А.Костицын (Павлович, 23.23). 1:3 — Уиркош (Казионов, Хауден, 29.35). 2:3 — Хлопотов (Капустин, Рыков, 52.24). 3:3 — Росен (Капустин, 56.37 — бол.). 4:3 — Капустин (Бочаров, Овитю, 61.49).