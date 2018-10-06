Планы на октябрь: куда бесплатно сходить в Минске? 6.10.2018, 22:40

Много хороших событий октября, которые ни на грамм не уменьшат вес кошелька.

Во-первых, в октябре в Минск с концертами приезжает много самых разных исполнителей: петербургский оркестр с рок-хитами, «Петля пристрастия», Аигел и другие. А во-вторых, tio.by подобрал для вас много хороших событий октября, которые ни на грамм не уменьшат вес вашего кошелька.

ВЕСЬ ОКТЯБРЬ - ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Посольство Японии проводит фестиваль японской культуры «Японская осень в Беларуси». По традиции с сентября по ноябрь в Минске и других городах проходит целый ряд мероприятий, посвященных различным аспектам японской культуры. Почти каждый день минчан ждут всевозможные мероприятия, связанные с Японией.

Например, 4 октября - мастер-класс по японской бамбуковой флейте сякухатиг в Доме литераторов, 7 октября — чайная презентация, а 13 октября — чемпионат по карате. Каждый день до 7 октября в минском кинотеатре "Пионер" будут бесплатно показывать японские фильмы (билеты можно получить в кассах кинотеатра в день показа с 14:00).

А 5 октября «ГастроДвор» приглашает посмотреть на коллекцию винтажных японских магнитофонов и приобщиться к японской кухне на мастер-классе от компании «Суши Весла». Следить за фестивальными новостями можно в группе Посольства Японии в Facebook или на сайте Посольства.

КАЖДЫЕ СРЕДУ И ПОНЕДЕЛЬНИК — УТРЕННИЕ КИНОПОКАЗЫ В КИНОШКОЛЕ

По средам и понедельникам в киношколе-студии Андрея Полупанова можно будет бесплатно посмотреть фильмы. Адрес киношколы - пр-т. Независимости, 168, корпус 2, офис 7 (5 этаж). Минск, пр-т Независимости, 168/2, офис 7. Начало в 10.00.

И - небольшое расписание октябрьских кинопоказов.

8 октября - "Аттенберг", Афина Рахель Цангари, 2010

10 октября - "Шизополис", Стивен Содерберг, 1994

15 октября - "Летят журавли", Михаил Калатозов, 1957

17 октября - "Ноябрь", Райнер Сарнет, 2017

22 октября - "Дерево для башмаков", Эрманно Ольми, 1978

24 октября - "Смерть господина Лазареску", Кристи Пую, 2005

29 октября - "Социальная сеть", Дэвид Финчер, 2010

31 октября - "Китайский квартал", Роман Полански, 1974

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК — ЛЕКЦИИ «КОРПУС ГОВОРИТ»

Каждый понедельник в 20.00 культ. центр «Корпус» (пр. Машерова 9, корпус 8) встречает всех желающих узнать что-то новое. Организаторы шутят, что это и есть белорусская стабильность: «Корпус» уже давно проводит лекции, а белорусы постоянно их посещают. Темы абсолютно разные: могут говорить о секретах правильной коммуникации, а могут - о нейробиологии сна и сновидений. Тему следующей лекции можно посмотреть на сайте культ. Центра «Корпус».

КАЖДУЮ СРЕДУ — БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ KINOKORPUS

Нет-нет, киношкола, про которую речь шла раньше, - это другое. Так что получается, что по средам вы можете смотреть фильмы и утром, и вечером. Особенность кинопоказов в "Корпусе" - то, что они, как говорят сами организаторы, "таинственные". Зритель никогда не знает, что будут показывать на этот раз.

"Из коробки с названиями самых странных, страшных, трогательных, смешных, нудных или зачаровывающих фильмов мы достаём вслепую заветную бумажку, - предупреждают организаторы, - и показываем то, что повелела нам судьба. Будьте готовы к тому, что в этой коробке нет ни одного фильма, название которого хоть раз в жизни пробегало перед вашими глазами. Будьте готовы уйти через 5 минут или влипнуть в стул, пока вас не выгонит администрация, закрывающая тёмное помещение". Начало - в 20.00.

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ — ВСТРЕЧА В КЛУБЕ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Клуб китайской культуры «Цан Цзе» собирается в отделе иностранной литературы Минской библиотеки им. Пушкина. Клуб занимается культурной интеграцией китайцев и белорусов, поэтому, если вы хотите узнать о праздниках и быте Поднебесной или попрактиковать свой китайский - вам здесь рады. Среди мероприятий – конкурсы, загадки, игры, встречи с интересными людьми, дискуссии, творческие номера, чаепития, праздники. Для посещения мероприятия потребуется оформить читательский билет. Начало в 14.00.

КАЖДЫЕ СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ - «ВАНДРОЎКІ Ў МІНУЛАЕ»

Каждые выходные вам рады «Вандроўкі ў мінулае» - образовательный проект на роднай мове бесплатно знакомит всех желающих с историей Минска. Заранее записываться не нужно, на прогулку нужно выделить не менее полутора часов, а маршрут каждый раз разный. Подробную информацию и расписание экскурсий всегда можно найти в группе в «ВКонтакте».

5 ОКТЯБРЯ — ПОКАЗ ФИЛЬМА ПРО МАХАТМУ ГАНДИ

5 октября — день рождения Махатмы Ганди, и в честь праздника Индийский культурный центр (Репина 4) организует показ биографического фильма "Ганди" (история, драма, 1982). Картина заняла 34 место в списке 100 лучших фильмов по версии Британского института кино, а также была удостоена 8 премий «Оскар». Начало просмотра а 18:30, необходима регистрация по ссылке.

6 ОКТЯБРЯ - ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА В «КОРПУСЕ»

С 12.00 до 15.00 на "Дасведчаным Мінску" друзья и партнеры "Живой Библиотеки" проведут интересные и полезные лекции, воркшопы и мастер-классы. С 15.00 до 16.00 пройдет торжественная часть и подведение итогов деятельности "Живой Библиотеки" за год. С 16.00 до 20.00 пройдет большая Живая Библиотека: гости получают Карточку Читателя, выбирают Книгу, записываются и читают ее в течение определенного времени.

Каждая Книга - это новый человек, со своим опытом, идентичностью, мировоззрением, который может быть значительно отличающимся от нашего, но не менее интересным или "правильным". С 20.00 до 21.30 гостей ждет нэтворкинг, где можно объединиться в группы и попытаться вместе найти решения для волнующих вопросов. На 22.00 запланирован концерт секретной группы. Вход свободный, но регистрация обязательна - нужно заполнить форму по ссылке.

13 И 14 ОКТЯБРЯ — ГОРОШЕК МАРКЕТ

13-14 октября в ТРЦ Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9) пройдет фестиваль подарков ручной работы от «ГорошекМаркет». На площадке первого этажа ТРЦ "Галерея" более 40 белорусских мастеров представят свои работы. Среди товаров будут представлены броши, серьги из латуни, меди, стали, браслеты из натуральной кожи, камней, стильные подвески и кулоны. На "Горошек маркет" можно увидеть авторские куклы, предметы интерьера, керамику, посуду, авторские игрушки. Также вас ждет большой выбор полезных сладостей и вкусностей, натуральной косметики. На первом этаже также будет работать фотозона, где гости мероприятия смогут сделать красочные фотографии. Начало в 10.00.

19 ОКТЯБРЯ - КИНОПРОЕКТ «19/19 – НЕМЕЦКИЕ ФИЛЬМЫ В ОРИГИНАЛЕ»

В Институте имени Гёте в Минске проходит осенняя серия кинопроекта «19/19 – Немецкие фильмы в оригинале», где раз в месяц, 19-го числа, в 19.00 показывают "отборные немецкие фильмы" на немецком языке с русскими субтитрами. Для просмотра отбирают фильмы с непростыми, неоднозначными темами, но которые подаются предельно просто, даже с юмором. Все кинопоказы 19/19 являются бесплатными.