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Бунт в Ингушетии: армия перешла на сторону народа

  • 7.10.2018, 9:48
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Ситуация в республике – на грани взрыва.

Уже четвертый день подряд жители Ингушетии в Магасе протестуют против передачи части земель своей республики соседней Чечне. Путинской Росгвардии пока не удалось разогнать народ, так как местные силовики, как это было в Армении, встали на защиту своих сограждан, информирует enovosty.com.

Фото: enovosty.com

Ситуация рискует обостриться в любой момент. Митингующим уже угрожали и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и сам Кадыров. Несмотря на это, ингуши продолжают прибывать в Магас для поддержки протеста. Там уже образовался палаточный лагерь: местные щедро снабжают активистов едой и теплыми вещами.

Фото: enovosty.com

Журналисты обнародовали красноречивые кадры, как силовики Ингушетии молятся вместе с другими протестующими. Если Кремль с Кадыровым пойдут на разгон митинга, те явно поддержат свой народ и ситуация в большой вероятностью быстро перерастет в кровавое побоище.

Фото: enovosty.com

Стоит отметить, что восставший город Магас окружили силовики Путина. Митингу дали время до понедельника, пригрозив серьезными последствиями. Однако ингуши уходить с улиц не намерены.


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