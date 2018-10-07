10 мест на Земле, где вы из туриста превратитесь в искателя приключений
- 7.10.2018, 13:40
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Лучшее время для увлекательных поездок — это осень и весна.
Мы часто мечтаем об отпуске летом, но опытные путешественники говорят, что лучшее время для увлекательных поездок — это осень и весна. А значит, в золотом октябре все только начинается, поэтому мы собрали для вас наиболее яркие маршруты, среди которых — деревушка на Мальте из известной комедии, «самый опасный район Гонконга», ирландский кратер-обсерватория и «Дом-змея» в Мексике.
Команда AdMe.ru предлагает не скучать по пролетевшему лету, а наслаждаться красочной осенью, что так щедра на приключения.
1. Пляж фламинго, Аруба
А вот и сказка наяву — пляжи, где прекрасные фламинго будут есть с ваших рук. Они живут на Арубе, что входит в состав Королевства Нидерландов, расположенного в Карибском море. Больше всего ручных птиц на частном острове Ренейсанс, где находится изысканный отель.
Кстати, самый теплый месяц на Арубе — сентябрь. А местные фламинго не мигрируют, а живут здесь постоянно и чувствуют себя беззаботно рядом с людьми, которые постоянно угощают их лакомствами.
2. «Старый Гонконг» в Кавасаки, Япония
Этот кибердом — настоящая находка для любителей ретро. Вы словно делаете шаг в другой мир в Anata No Warehouse — гигантском здании, спроектированном как дистопическая версия самого криминального до 1990-х города-крепости Коулун, расположенного в Гонконге. Здесь есть старые улочки и дворики, казино и игры, кафе в стиле тех лет, мрачные стены, старые объявления и даже мусор из того региона. С помощью множества деталей дизайнеры воссоздали аркадную копию, чтобы туристы могли совершить увлекательную и безопасную прогулку по самому опасному месту.
3. Остров Мадейра, Португалия
Градус красочности и безмятежной атмосферы на Мадейре зашкаливает. При этом в каждом городке — сюрпризы.Так, в Порто Монизе есть вулканические бассейны и старинный форт с аквариумом. Если вам любопытно узнать, как жили португальцы в XVI веке, поезжайте смотреть на уютные домики с треугольными крышами в Сантану.
А приехав на фуникулере в Фуншал, вы сможете посетить впечатляющий тропический сад дворца Монте и прокатиться на плетеных санях с горы по полированным улочкам. Если же душа желает дивных панорам, покорите высочайший пик Мадейры, Пику-Руйву, или поднимитесь на второй по высоте в Европе утес Кабо-Жирао.
4. Зеркальная мечеть (Шах-Черах), Иран
Этот сияющий во всех смыслах мавзолей был построен при царице Таши Хатун в XIV веке. С персидского «Шах-э-Черах» — «король света», а название это появилось после того, как некий Дастахиб заметил вдали свет, исходящий из разрытой усыпальницы. В ней нашли тело воина в доспехах и с кольцом на руке, на котором было написано: «Честь принадлежит Богу, Ахмед, сын Муссы». Так стало известно, где обрели покой братья Ахмед и Мухаммед.
Внутри мечети все переливается дивным светом. Стены украшены стеклянной мозаикой, драгоценными орнаментами и серебряными пластинами, а высокий купол покрыт смальтой и зеркалами. Перед лазурным фасадом находится бассейн с фонтанами и ночной подсветкой.
5. Дюна Пила в Аквитании, Франция
Этому гигантскому шедевру природы около 4 тыс. лет. Если вы окажетесь на юго-западе Франции близ Аркашона, сможете насладиться морским пейзажем и в то же время почувствовать себя в пустыне. Как же появилась эта дюна? Говорят, миллионы лет назад ветер и вода точили хребты Пиренеев, превращая их в песок, который реки уносили в море, а приливы возвращали на берег, где путь ему перекрывали леса.
Так, сантиметр за сантиметром, выросла самая крупная дюна в Европе высотой примерно 115 м и длиной более 3 км. Для восхождения больше всего подходит утро или вечер ясного нежаркого дня без ветра.
6. «Богемская Швейцария»
Природный парк «Богемская Швейцария» находится в Чехии на границе с Германией, где его называют «Саксонская Швейцария». Вы попадаете в мир скал, каменных арок с зелеными островами лесов и прозрачными водоемами. Самые знаменитые уголки — Розовый холм, пики Диттерсбахера, Правчицкие ворота, Дольская мельница, ущелья реки Каменице, водопады возле Бртников. А если хотите попасть в настоящую лесную сказку, отправляйтесь на лодке по каньону в верхнем течении Эльбы.
7. Гебекли-Тепе, Пупочный холм, Турция
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EL SANTUARIO MAS ANTIGUO: . Göbekli Tepe es el lugar de culto religioso más antiguo del mundo. Las dataciones realizadas consideran que su ocupación comenzó en el 9.000 a.c. Formado por mas de 200 pilares monolíticos de 7 toneladas cada uno, enlazados entre sí por muros que forman estructuras circulares. Se estima que hay 16 estructuras de este tipo con un diámetro de entre 10 y 30 metros. . Los monolitos están decorados con relieves tallados de animales y figuras abstractas. Estas figuras abstractas representas símbolos sagrados similares a los que aparecen en las cuevas del Neolítico. Entre sus figuras aparecen pocas figuras humanas, por ejemplo, el cuerpo de una mujer desnuda, y decoración de manos humanas. . El descubrimiento de Göbekli Tepe, en Turquia en 1994, ha supuesto un impacto en la comunidad arqueológica, no solo por su tamaño, también porque ha cambiado la concepción histórica del ser humano. Son muchas las preguntas y pocas las respuestas. Estás construcciones ya no son solamente una capacidad de las comunidades de agricultores, sino también de cazadores-recolectores. . Y tú, ¿crees que todavía queda mucho por descubrir de nuestra historia? . #CuriosidadesMiscelanea #curiosidades #miscelanea #curioso #datocurioso #sabiasque #conocimiento #apasionante #emocionante #amazing #arqueologia #historia #history #archeology #göbeklitepe
Пупочную гору нашли в 800 км от Стамбула в 1960 году, но раскопки начались спустя 34 года, когда один пастух раскопал верхушку столба с фигуркой животного. Вскоре тут нашли столбы с изящными изображениями кабанов, леопардов, змей, быков и журавлей. Результаты тестов выявили, что это древнейший храмовый комплекс на Земле: ему около 15 тыс. лет и он старше пирамид Египта и Стоунхенджа.
Получается, Гебекли-Тепе появился до неолитизации, когда, по версии ученых, люди осваивали скотоводство, земледелие и изобрели письменность. Об его узорах главный по раскопкам Клаус Шмидт говорит: «Это не просто узор, а послание людей той эпохи». Но ученые предпочитают называть его системой кодирования, ведь иначе это разрушит их укоренившееся понимание этапов развития человечества. А раскопки будут вести до 2050 года, что сулит много новых открытий.
8. «Большой Будда», остров Лантау
Остров Лантау — самый зеленый уголок Гонконга с долинами, горами и водопадами. Здесь есть множество живописных троп для прогулок и катания на велосипедах, но в первую очередь путники идут к 34-метровому Будде в Нгонг-Пинге. Говорят, эта статуя — особый символ вечной гармонии между людьми, природой и религией. Вид сверху впечатляет, а внутри Будды есть храм.
К слову, 4 года назад в рамках проекта защиты вымирающих медведей 1600 Pandas, сделанные художником Пауло Гранжеоном панды побывали у «Большого Будды». А еще на Лантау есть чистейшие пляжи, где после прогулок можно насладиться купанием и солнцем.
9. «Кратер для возрождения», Ирландия
Инсталляцию в стиле ленд-арт придумал известный концептуалист 1960-х Джеймс Таррелл. Эспериментируя, он создал проект «Небесные пространства» с оптическими эффектами. По задумке, объект в «Скай-гардене» — природная обсерватория. В центр кратера можно попасть через тоннель, где весь день виден яркий свет. В этом и идея: люди проходят через темный тоннель навстречу свету, будто возрождаясь.
К слову, кратер находится в поместье Лисс-Ард в графстве Корк, где ныне созданы сады с тропами и раскинулось большое озеро. Тут проводят различные мероприятия, свадьбы, экскурсии, сюда приезжают на романтические свидания и медитации. «Этот „поход к свету“ часто вызывает сильные эмоции», — делится Артур Литтл, менеджер поместья.
10. «Принц, черная ведьма и русалка», Таиланд
Легенду о черной великанше знают в Таиланде все. Все началось, когда король отправил сыновей познавать жизнь, но выяснилось, что один изучает искусство боя, а другой тратит время на игру на чудо-флейте, которая усыпляет кого угодно. Папа рассердился на Апхая, а тот сбежал из дома и пережил много приключений. Как-то раз принца утащила в подводное царство женщина-великан по имени Морская Бабочка. Чтобы покорить его сердце, она превратилась в изящную девушку, они сыграли свадьбу, родился сын.
Но правда открылась, и его побег организовала семья русалок. Великанша преследовала влюбленных русалку и принца, а их спрятал отшельник. Только это вовсе не сказочке конец, так как принц затем усыпил навечно своей игрой на флейте подводную ведьму, покинул русалку и снова стал путешествовать, встречать красавиц, жениться и заводить детей. Кстати, знаменитый тайский поэт 20 лет писал об этом поэму, но она так и не была завершена.