10 мест на Земле, где вы из туриста превратитесь в искателя приключений 7.10.2018, 13:40

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Лучшее время для увлекательных поездок — это осень и весна.

Мы часто мечтаем об отпуске летом, но опытные путешественники говорят, что лучшее время для увлекательных поездок — это осень и весна. А значит, в золотом октябре все только начинается, поэтому мы собрали для вас наиболее яркие маршруты, среди которых — деревушка на Мальте из известной комедии, «самый опасный район Гонконга», ирландский кратер-обсерватория и «Дом-змея» в Мексике.

Команда AdMe.ru предлагает не скучать по пролетевшему лету, а наслаждаться красочной осенью, что так щедра на приключения.

1. Пляж фламинго, Аруба

А вот и сказка наяву — пляжи, где прекрасные фламинго будут есть с ваших рук. Они живут на Арубе, что входит в состав Королевства Нидерландов, расположенного в Карибском море. Больше всего ручных птиц на частном острове Ренейсанс, где находится изысканный отель.

Кстати, самый теплый месяц на Арубе — сентябрь. А местные фламинго не мигрируют, а живут здесь постоянно и чувствуют себя беззаботно рядом с людьми, которые постоянно угощают их лакомствами.

2. «Старый Гонконг» в Кавасаки, Япония

Этот кибердом — настоящая находка для любителей ретро. Вы словно делаете шаг в другой мир в Anata No Warehouse — гигантском здании, спроектированном как дистопическая версия самого криминального до 1990-х города-крепости Коулун, расположенного в Гонконге. Здесь есть старые улочки и дворики, казино и игры, кафе в стиле тех лет, мрачные стены, старые объявления и даже мусор из того региона. С помощью множества деталей дизайнеры воссоздали аркадную копию, чтобы туристы могли совершить увлекательную и безопасную прогулку по самому опасному месту.

3. Остров Мадейра, Португалия

Градус красочности и безмятежной атмосферы на Мадейре зашкаливает. При этом в каждом городке — сюрпризы.Так, в Порто Монизе есть вулканические бассейны и старинный форт с аквариумом. Если вам любопытно узнать, как жили португальцы в XVI веке, поезжайте смотреть на уютные домики с треугольными крышами в Сантану.

А приехав на фуникулере в Фуншал, вы сможете посетить впечатляющий тропический сад дворца Монте и прокатиться на плетеных санях с горы по полированным улочкам. Если же душа желает дивных панорам, покорите высочайший пик Мадейры, Пику-Руйву, или поднимитесь на второй по высоте в Европе утес Кабо-Жирао.

4. Зеркальная мечеть (Шах-Черах), Иран

Этот сияющий во всех смыслах мавзолей был построен при царице Таши Хатун в XIV веке. С персидского «Шах-э-Черах» — «король света», а название это появилось после того, как некий Дастахиб заметил вдали свет, исходящий из разрытой усыпальницы. В ней нашли тело воина в доспехах и с кольцом на руке, на котором было написано: «Честь принадлежит Богу, Ахмед, сын Муссы». Так стало известно, где обрели покой братья Ахмед и Мухаммед.

Внутри мечети все переливается дивным светом. Стены украшены стеклянной мозаикой, драгоценными орнаментами и серебряными пластинами, а высокий купол покрыт смальтой и зеркалами. Перед лазурным фасадом находится бассейн с фонтанами и ночной подсветкой.

5. Дюна Пила в Аквитании, Франция

Этому гигантскому шедевру природы около 4 тыс. лет. Если вы окажетесь на юго-западе Франции близ Аркашона, сможете насладиться морским пейзажем и в то же время почувствовать себя в пустыне. Как же появилась эта дюна? Говорят, миллионы лет назад ветер и вода точили хребты Пиренеев, превращая их в песок, который реки уносили в море, а приливы возвращали на берег, где путь ему перекрывали леса.

Так, сантиметр за сантиметром, выросла самая крупная дюна в Европе высотой примерно 115 м и длиной более 3 км. Для восхождения больше всего подходит утро или вечер ясного нежаркого дня без ветра.

6. «Богемская Швейцария»

Природный парк «Богемская Швейцария» находится в Чехии на границе с Германией, где его называют «Саксонская Швейцария». Вы попадаете в мир скал, каменных арок с зелеными островами лесов и прозрачными водоемами. Самые знаменитые уголки — Розовый холм, пики Диттерсбахера, Правчицкие ворота, Дольская мельница, ущелья реки Каменице, водопады возле Бртников. А если хотите попасть в настоящую лесную сказку, отправляйтесь на лодке по каньону в верхнем течении Эльбы.

7. Гебекли-Тепе, Пупочный холм, Турция

Пупочную гору нашли в 800 км от Стамбула в 1960 году, но раскопки начались спустя 34 года, когда один пастух раскопал верхушку столба с фигуркой животного. Вскоре тут нашли столбы с изящными изображениями кабанов, леопардов, змей, быков и журавлей. Результаты тестов выявили, что это древнейший храмовый комплекс на Земле: ему около 15 тыс. лет и он старше пирамид Египта и Стоунхенджа.

Получается, Гебекли-Тепе появился до неолитизации, когда, по версии ученых, люди осваивали скотоводство, земледелие и изобрели письменность. Об его узорах главный по раскопкам Клаус Шмидт говорит: «Это не просто узор, а послание людей той эпохи». Но ученые предпочитают называть его системой кодирования, ведь иначе это разрушит их укоренившееся понимание этапов развития человечества. А раскопки будут вести до 2050 года, что сулит много новых открытий.

8. «Большой Будда», остров Лантау

Остров Лантау — самый зеленый уголок Гонконга с долинами, горами и водопадами. Здесь есть множество живописных троп для прогулок и катания на велосипедах, но в первую очередь путники идут к 34-метровому Будде в Нгонг-Пинге. Говорят, эта статуя — особый символ вечной гармонии между людьми, природой и религией. Вид сверху впечатляет, а внутри Будды есть храм.

К слову, 4 года назад в рамках проекта защиты вымирающих медведей 1600 Pandas, сделанные художником Пауло Гранжеоном панды побывали у «Большого Будды». А еще на Лантау есть чистейшие пляжи, где после прогулок можно насладиться купанием и солнцем.

9. «Кратер для возрождения», Ирландия

Инсталляцию в стиле ленд-арт придумал известный концептуалист 1960-х Джеймс Таррелл. Эспериментируя, он создал проект «Небесные пространства» с оптическими эффектами. По задумке, объект в «Скай-гардене» — природная обсерватория. В центр кратера можно попасть через тоннель, где весь день виден яркий свет. В этом и идея: люди проходят через темный тоннель навстречу свету, будто возрождаясь.

К слову, кратер находится в поместье Лисс-Ард в графстве Корк, где ныне созданы сады с тропами и раскинулось большое озеро. Тут проводят различные мероприятия, свадьбы, экскурсии, сюда приезжают на романтические свидания и медитации. «Этот „поход к свету“ часто вызывает сильные эмоции», — делится Артур Литтл, менеджер поместья.

10. «Принц, черная ведьма и русалка», Таиланд

Легенду о черной великанше знают в Таиланде все. Все началось, когда король отправил сыновей познавать жизнь, но выяснилось, что один изучает искусство боя, а другой тратит время на игру на чудо-флейте, которая усыпляет кого угодно. Папа рассердился на Апхая, а тот сбежал из дома и пережил много приключений. Как-то раз принца утащила в подводное царство женщина-великан по имени Морская Бабочка. Чтобы покорить его сердце, она превратилась в изящную девушку, они сыграли свадьбу, родился сын.

Но правда открылась, и его побег организовала семья русалок. Великанша преследовала влюбленных русалку и принца, а их спрятал отшельник. Только это вовсе не сказочке конец, так как принц затем усыпил навечно своей игрой на флейте подводную ведьму, покинул русалку и снова стал путешествовать, встречать красавиц, жениться и заводить детей. Кстати, знаменитый тайский поэт 20 лет писал об этом поэму, но она так и не была завершена.