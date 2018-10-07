Нурмагомедов не получит гонорар за бой с Макгрегором до окончания расследования 7.10.2018, 14:22

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Атлетическая комиссия Невады заморозила выплату.

Атлетическая комиссия Невады (США) "заморозит" выплату гонорара российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову, который победил в титульном бое ирландца Конора Макгрегора. Комиссия проведет расследование инцидента, произошедшего после окончания боя, сообщает MMA Fighting со ссылкой на главу комиссии Боба Беннетта, передает pressball.by.

Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и напал на одного из членов команды Макгрегора, находившегося рядом с клеткой. Также члены команды Нурмагомедова напали на Макгрегора, который оставался в октагоне.

Нурмагомедов должен получить за бой не менее $ 2 млн. По словам Беннетта, к участникам потасовки могут быть применены санкции. Велика вероятность, что Нурмагомедова отстранят от участия в UFC.

Также Беннетт выразил сожаление, что вечер боев завершился подобным образом. В свою очередь Нурмагомедов на пресс-конференции принес извинения организаторам и Атлетической комиссии Невады за свое поведение, объяснив его оскорблениями со стороны Макгрегора и его команды.