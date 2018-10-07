В понедельник в Беларуси будет до +14 1 7.10.2018, 17:35

Днем будет преимущественно без осадков.

В ближайшие сутки, 8 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами прогнозируются небольшие дожди, а днем будет преимущественно без осадков.

Ветер — южный с переходом на северо-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью будет 3-9 градусов выше нуля, на юго-востоке — до +11. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов со знаком плюс, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.