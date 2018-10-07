Видеофакт: В колонии в Омске произошел массовый бунт 3 7.10.2018, 17:41

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В драке участвовали несколько десятков заключенных.

Неспокойно в омских тюрьмах. После жалобы сразу 11 заключенных на пытки, в ИК-6 начались волнения. Из окна тюрьмы осужденные вывесили на стене плакат с красноречивым словом "Спасите", передает kp.ru.

Фото уже облетело все соцсети. В УФСИН по Омской области уже заявили, что конфликта между администрацией и сидельцами там якобы нет.

По информации ведомства, произошла массовая драка между заключенными, которые якобы поддерживают руководство тюрьмы и которые категорически против него. Сейчас в Омск экстренно прилетели представители УФСИН из Москвы. В стенах колонии работает прокуратура. В то же время, по данным очевидцев, сейчас к ИК-6 стянуты огромные силы экстренных служб. Тюрьма оцеплена полицией и ГИБДД. Сотрудники стоят в касках и бронежилетах.