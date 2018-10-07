Педагоги из Лоевского района в День учителя работали на ферме 12 7.10.2018, 17:54

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Туда их отправили районные власти

Школьные учителя из Лоевского района в свой профессиональный праздник и в выходной день (воскресенье) вынуждены были работать на фермах. Туда их направили районные власти, сообщает «Радыё Свабода». Туда их направили районные власти со ссылкой на одного из педработников, который вынужден был принять участие в принудительных работах.

Учителей направляли в различные хозяйства района, где они подметали, убирали и утепляли. Вместе с ними на «воскресник» вывезли сотрудников сельских Домов культуры и сельсоветов.

Сами жители района предполагают, что причиной такого аврала могла стать подготовка к празднованию 75-й годовщины освобождения Лоевщины от немецко-фашистских захватчиков, которую отмечают 16 октября.