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Наставник «Ислочи»: Таких соперников как БАТЭ можно обыграть за счет огромного везения

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  • 7.10.2018, 18:14
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Виталий Жуковский

Виталий Жуковский прокомментировал победу над БАТЭ в чемпионате Беларуси.

Рулевой "Ислочи" Виталий Жуковский после победы над БАТЭ (2:1) в матче 24-го тура высшей лиги отметил, что для его команды не особо важно, в каком игре с каким соперником брать очки, передает pressball.by.

- Рады победе. К сожалению, мы скатились туда, где не должны были быть. Так может сказать любой тренер и любой игрок команды, но так получилось. Нам не особо важно, в каком матче брать очки: с БАТЭ или с другим клубом. Потому что нам очень они нужны. Рады, что это сделали, победили. Что касается игры... Могу сказать, что даже не пенальти стал определяющим, так как ключевые моменты возникали у БАТЭ очень часто. Их высокое мастерство держало нас в напряжении. У нас было много контратак, было много пространства, но не смогли свои моменты реализовать. Таких соперников как БАТЭ можно обыграть за счет огромного везения и мы рады, что в этот день удача была на нашей стороне.


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