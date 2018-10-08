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Для тех, кто пропустил Октоберфест: главные пивные события осени 2018

  • 8.10.2018, 17:06
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Kуда можно направиться за новыми вкусами крафтового.

Самый теплый месяц осени прошёл - а с ним закончился (ну, почти закончился) Октоберфест. А белорусские пивные фестивали закончились ещё раньше. Но это не повод грустить: осень - в принципе пивное время.

Tio.byнашёл для вас информацию о том, куда можно направиться за новыми ощущениями - это о ещё не познанных вкусах крафтового.

9 ОКТЯБРЯ - ФОРУМ ПИВОВАРОВ И РЕСТОРАТОРОВ В ХАРЬКОВЕ

Если приехать в визовую Германию для вас оказалось проблемой, можно направиться в безвизовую Украину, а именно в Харьков, где с 9 по 11 октября пройдёт Международный форум пивоваров и рестораторов. Основной «пивной день» - 10 октября: в ивент-зоне Fabrika (ул. Благовещенская, 1) пройдёт конференция, посвящённая совершенствованию пивоваренной отрасли, развитию собственного пивного бизнеса, маркетингу и стратегии продаж, а также развитию культуры потребления пива. В завершении приграммы - чествование победителей дегустационного конкурса East European Beer Award.

13 ОКТЯБРЯ - URALCRAFTFEST 2018 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Еще один безвизовый вариант, ради которого придется преодолеть огромное расстояние. Фестиваль крафтовой культуры UralCraftFest 2018 пройдет 13 октября в баре «Градусы». В фестивале примут участие до 40 пивоварен России и зарубежья.

ДО 14 ОКТЯБРЯ - CANNSTATTER VOLKSFEST В ШТУТГАРТЕ (ГЕРМАНИЯ)

А этот вариант уже для тех, кто воспринимает пивной фестиваль как что-то исключительно немецкое. Как и на Октоберфесте, на фестивале в Штутгарте можно увидеть традиционные баварские наряды, да и общий настрой фестиваля во многом напоминает Октоберфест.

17 ОКТЯБРЯ - ФИНАЛ КОНКУРСА «ИРОН БÆГÆНЫ - 2018» ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

17 октября во Владикавказе пройдёт финал конкурса традиционного осетинского пивоварения «Ирон бæгæны». За звание абсолютного победителя будут бороться финалисты конкурсов, прошедших в районах республики, а также в Южной Осетии, Турции и Франции.

19 ОКТЯБРЯ – 4 НОЯБРЯ 2018 - BREMER FREIMARKT В БРЕМЕНЕ

И опять Германия! Особенность этого фестиваля в том, что сюда можно прийти всей семьёй: море пива сочетается с веселой ярмаркой и огромным количеством аттракционов — в сумме их более 300. И взрослым, и детям наверняка понравятся парад, карнавальные игры и фудкорт.

20 ОКТЯБРЯ - ВСТРЕЧА КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ ПИВНОЙ АТРИБУТИКИ В МОСКВЕ

20-21 октября в Москве, на Московской ярмарке увлечений, пройдёт XXI Московская встреча коллекционеров пивной атрибутики. Звучит, может быть, забавно, но на деле всё гораздо серьёзнее. Первая встреча коллекционеров пивных и винно-водочных этикеток прошла почти 50 лет назад - 1973-м году на Сходне. Правда, участников было очень мало, но постепенно движение росло. Что собирают коллекционеры?

Вариантов много: пивные этикетки и пробки, пивные подставки и специализированную посуду (в том числе и антиквариат), банки, бочонки, открывалки, визитки баров, заводов и пивоваров, ручки с атрибутикой заводов, пивные открытки и календарики, значки, ценники на пиво, игральные карты с брендами пивзаводов, а также журналы и книги о пиве.

23 ОКТЯБРЯ - CHINA BREW & BEVERAGE 2018 В ШАНХАЕ

Хороший повод проверить, как там дела с китайско-белорусским безвизом. С 23 по 26 октября в Шанхае будут обсуждать технологии производства пива и напитков. Организаторы ожидают более 900 экспонентов и более 50 тысяч посетителей. Вот уж где пиво будет литься рекой!

26–28 ОКТЯБРЯ - WARSZAWSKI FESTIWAL PIWA В ВАРШАВЕ

В Warszawski Festiwal Piwa участвует с полсотни пивоварен, прежде всего польских. Обычно на фестивале можно попробовать новинки от AleBrowar, Artezan, Brokreacja, Piwne Podziemie.

27 ОКТЯБРЯ - НОЧНОЙ ПИВНОЙ ФЕСТИВАЛЬ VAERFEST В НОВОСИБИРСКЕ

27 октября на втором этаже торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» пивоварня VAER организует фестиваль с выступлением групп «Красный берег», «Капитан Дик», Street Fiddlers и возможностью искупаться в ванне с пивом. Есть повод остаться до конца: в финале пройдет розыгрыш путевки на двоих в Таиланд. Начало в 23.00, билет стоит 900 рублей и включает в себя 3 порции пива по 150 мл каждая. У фестиваля есть группа "ВКонтакте".

9 НОЯБРЯ–9 ДЕКАБРЯ 2018 - HAMBURGER DOM В ГАМБУРГЕ

На зимнем пивном фестивале в Гамбурге, который длится целый месяц, гостей ждут сотни аттракционов, фудкорты (обязательно попробуйте местный стрит-фуд - бутерброды с селедкой) и всевозможные напитки (да-да, не только пенный виновник торжества).

10 НОЯБРЯ — ÖREBREWFEST В ЭРЭБРУ

Пивовары шведского города Эрэбру (а именно — одноименной пивоварни Örebro) решили провести свой фестиваль и пригласили на него лучшие местные пивоварни — Dugges, O/O, Brewski, Stigbergets, а также друзей из Дании - Mikkeller, Норвегии - Cervisiam и Lervig и других стран. Билеты стоят от от 200 SEK.

23–24 НОЯБРЯ — LUBELSKIE TARGI PIW RZEMIEŚLNICZYCH

В ЛЮБЛИНЕ Благодаря пивным фестивалям можно объехать всю Польшу! К тому же, фестиваль Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych практически не уступает столичному в плане разнообразия. Targi Lublin (ul. Dworcowa 11)

30 НОЯБРЯ–1 ДЕКАБРЯ - BILLIE’S CRAFT BEER FEST В АНТВЕРПЕНЕ

Говорят, если бельгиец видит на полках магазина менее двадцати сортов пива, он имеет право пожаловаться в Общество защиты прав потребителей. Уж не знаем, насколько это правда, но в любом случае Бельгию можно назвать полноправной «пивной страной», а Billie’s Craft Beer Fest - одним из лучших крафтовых фестивалей Бельгии. В этом году ожидается более 50 пивоварен, среди которых The Alchemist, Tilquin, Cloudwater, De Molen, De Ranke, Magic Rock, Pipeworks, The Kernel, Verdant, Alefarm. Но и цена на билеты соответствующая — от 55 евро: возможно, за перелет вы отдадите меньше! Если всё же решитесь, точный адрес — Антверпен, Waagnatie (Rijnkaai 150).


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