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Мировой экономике предсказали нехватку долларов

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  • 8.10.2018, 18:04
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Повышение процентных ставок и укрепление американской валюты грозят глобальным кризисом ликвидности.

Нынешний рост доходностей казначейских бумаг США и доллара является серьезной проверкой на прочность для глобальной финансовой системы, которая стала еще сильнее зависеть от американской валюты с последнего кредитного кризиса, передает finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

Мехул Дайя и Нилс Хейнеке, стратеги южноафриканской Nedbank Group Ltd., проанализировавшие роль долларовой ликвидности в прошлых кризисах, написали в обзоре в четверг, что "укрепление доллара США и рост стоимости капитала в мире являются, на наш взгляд, идеальной смесью для кризиса ликвидности".

Ключевой особенностью глобального финансового кризиса десятилетней давности была хроническая нехватка долларов, в конечном итоге вынудившая Федеральную резервную систему открыть валютные своп-линии с более чем десятком центробанков, чтобы ослабить напряженность с фондированием. Между тем объем долларового финансирования, привлеченного заемщиками за пределами США без учета банков, вырос до 14 процентов от глобального валового внутреннего продукта в первом квартале этого года с 9,5 процента в конце 2007 года, свидетельствуют оценки, на которые ссылается в своем обзоре Банк международных расчетов (BIS).

В то время как доходность долларовых облигаций растет вместе с укреплением самого доллара, это может стать проверкой на прочность для тех, у кого нет долларовых поступлений. Доходность индикативных 10-летних казначейских бумаг в пятницу достигла максимальных с 2011 года 3,23 процента, а индекс Bloomberg Dollar Spot за последние шесть месяцев вырос на 5,6 процента.

Объемы финансирования в долларах растут быстрее, чем долг в других иностранных валютах, во всех основных развивающихся регионах, написали в обзоре в прошлом месяце экономисты BIS Иньяки Альдасоро и Торстен Элерс. Это создает угрозу с учетом того, что "международные инвесторы долгового рынка, как правило, быстро сдают позиции при повышении ставок в США", написали они.


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