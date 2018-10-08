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ЦБ РФ: Цена на нефть может упасть до $35 за баррель

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  • 8.10.2018, 18:37
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Центробанк РФ заявил о возможном ужесточении санкций против Кремля.

Центробанк РФ в своих прогнозах исходит из того, что санкции, введенные ранее в отношении России, будут сохранены, заявила, выступая в Совете Федерации, первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева. Рисковый же сценарий, по ее словам, составлен исходя из того, что санкции в ближайшие три года будут усиливаться, а вот цена на нефть резко упадет, передает РБК.

«Дополнительно мы также рассматриваем и рисковый сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до $35 за баррель и усиление санкций», — сказала Юдаева.

В начале октября 2018 года стоимость барреля российской нефти марки Urals колеблется выше отметки $80. Базовый сценарий ЦБР предполагает снижение стоимости барреля Urals до среднего уровня $55 в 2020–2021 годах. При реализации рискового сценария ЦБ стоимость барреля Urals уже в 2019 году может упасть более чем в два раза. По оценке ЦБ, такое падение приведет к ускорению инфляции и прекращению роста ВВП страны.

В середине сентября ЦБ сообщал, что при реализации рискового сценария России может столкнуться с рецессией. Конкретных условий рискового сценария регулятор тогда не привел, отметив лишь, что в него заложены «предпосылки о значительном ухудшении внешних условий для российской экономики, более слабой динамике роста мировой экономики и объемов международной торговли» на фоне расширения внешнеторговых ограничений, ухудшения макроэкономической ситуации в странах с развивающимися рынками и повышения оттока капитала из них.

Кроме того, Юдаева предупредила, что видит риски неисполнения программы государственных заимствований.

«В условиях волатильных рисков есть вероятность, что бюджет не сможет в полной мере привлечь с рынков те объемы заимствований, которые запланированы. Безусловно, у бюджета могут найтись другие ресурсы для того, чтобы выполнить свои обязательства, но тем не менее, наверное, при планировании бюджета нужно задуматься и о некотором плане действий на случай реализации этого риска», — подчеркнула Юдаева.

Проект бюджета России на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов предусматривает привлечение в 2019 году через выпуск облигаций федерального займа 2,47 трлн руб., в 2020 году — 2,42 трлн руб., в 2021 году — 2,6 трлн руб. Программа внешних заимствований предусматривает привлечение ежегодно до $3 млрд.


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